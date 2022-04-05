إنشاء مركز لرعاية الموهوبين في جامعة بنها

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إنشاء مركز لرعاية الموهوبين بالجامعة، موضحًا أن المركز يستهدف الموهوبين والنابغين والمبدعين من أبناء الجامعة.

أشار سوسة إلى تعدد الأهداف الاستراتيجية للمركز والتي جاء من ضمنها العمل على وضع آليات علمية دقيقة ومستدامة لاكتشاف الموهوبين مع إيجاد بيئة تتيح لهم إبراز قدراتهم وتنمية مواهبهم بجانب تنمية روح الإبداع لديهم، وتوجيه الطلاب الموهوبين للتعامل مع مستجدات العصر بفعالية كذلك تعزيز الانتماء الوطني لديهم.

أضاف: أن إنشاء المركز يأتي بغرض اكتشاف وصقل مهارات الطلاب الإبداعية، والابتكارية، والفنية، والعمل على تطويرها بجانب توفير بيئة مُحفزة للموهوبين والمبدعين والنوابغ، منوهًا إلى أن إنشاء المركز يتماشى مع قرار المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء مراكز لرعاية الموهوبين بالجامعات والذي جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، أثناء زيارته لجامعة كفر الشيخ، في 14 ديسمبر الماضي.

أوضح سوسة أن الجامعة حريصة على تعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين ودعمهم واكتشاف مواهبهم.

من جانبه أوضح الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المركز عقد أول اجتماعاته اليوم بغرض وضع الخطة الاستراتيجية لعمل المركز وتفعيل أنشطته في الفترة المقبلة، موضحًا أن من أهداف المركز أن يتحول إلى حاضنة لكافة الموهوبين والنابغين من طلاب الجامعة، بجانب تسويق الابتكارات والإبداعات للموهوبين، والتعاون مع مختلف المؤسسات الثقافية والفنية المنوط بها رعاية الموهوبين.

لفتت الدكتورة منى نصر، الأستاذ المساعد بكلية الفنون التطبيقية، والمدير التنفيذي للمركز، إلى أن المركز سوف يعمل على اكتشاف المواهب في مختلف المجالات الفنية والأدبية والعلمية وغيرها والعمل على رعايتها، بجانب تنفيذ برامج من شأنها تلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، بجانب الحرص على توعية المجتمع الجامعي بأهمية الموهبة والنبوغ والإبداع.