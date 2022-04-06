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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للرياضة.. تعرف على فوائد ممارستها خلال شهر رمضان

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة

يحتفي العالم اليوم في الـ 6 من أبريل باليوم العالمي للرياضة، وتعد ممارسة الرياضة بشكل عام آمنة للجميع، فالأنشطة والتمارين البدنية الخفيفة إلى المعتدلة آمنة ويوصى بها للجميع، ولذلك من المهم الحفاظ على نشاطك حتى أثناء الصيام.

 

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فوائد ممارسة الرياضة في رمضان

تحافظ  الرياضة على لياقتك وقدرتك على صحة القلب والجهاز التنفسي وتحسينهما وبالتالي تقليل مخاطر حدوث مضاعفات عدوى الجهاز التنفسي الحادة.

منع وإدارة المشاكل الطبية المزمنة مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ، وهي عوامل خطر لعدوى COVID-19 ومضاعفاته.

تساعد ممارسة الرياضة على تقوية مناعتك وتحسنها ضد جميع الالتهابات.

الحفاظ على القوة العضلية والقدرة على التحمل وتحسينها.

تعمل ممارسة الرياضة على منع التدهور الجسدي في الوظيفة بسبب الراحة الطويلة وقلة النشاط ، خاصة عند كبار السن ، وبالتالي تحسين الحركة وتقليل مخاطر السقوط.

تقليل التعب والخمول ، مما يسمح لك بالعمل بشكل أفضل في المدرسة أو في العمل.

الحفاظ على الوظيفة المعرفية وتحسينها وبالتالي السماح للشخص بالعمل بشكل أفضل أثناء التعلم في المنزل أو في العمل.

الحفاظ على الوظيفة المعرفية وتحسينها ، مما يسمح للفرد بالتفكير والتخطيط بشكل أفضل في حالة الصيام.

تحكم في التوتر وحسن مزاجك خاصة خلال هذه الفترة الصعبة.

الرياضة فوائد ممارسة الرياضة فوائد ممارسة الرياضة في رمضان اليوم العالمى للرياضة ​​​​​​​health

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