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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس السريلانكي يصدر إعلانًا بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد

الرئيس السريلانكي
الرئيس السريلانكي يصدر إعلانًا بإلغاء حالة الطوارئ

ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" التي تصدر باللغة الانجليزية في كولومبو أن الرئيس السريلانكي "جوتابايا راجاباكسا" أصدر إعلانا بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد.
وأفادت الصحيفة التي نشرت النبأ اليوم بأن إعلان إلغاء حالة الطوارئ يسري اعتبارا من منتصف ليل الخامس من أبريل الجاري.
جدير بالذكر أن الرئيس السريلانكي كان قد أعلن في وقت سابق عن فرض حالة الطوارئ من أجل ضمان الأمن العام والحفاظ على النظام العام في سريلانكا.
وكانت سريلانكا قد شهدت مظاهرات احتجاج مناهضة للحكومة من أجل المطالبة بحلول للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تفاقمت من جراء تداعيات تفشى وباء فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.

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