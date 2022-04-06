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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملك هولندا: نتطلع لرئاسة الهند مجموعة الـ20 .. ويمكننا التعاون بمجال الطاقة

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

أعرب الملك ألكسندر ملك هولندا عن تطلع بلاده لتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين خلال شهر ديسمبر القادم، مشيرا إلى إمكانية التعاون بين البلدين في مجال استخدام الطاقة المتجددة للمساعدة على معالجة قضية ظاهرة التغير المناخي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ملك هولندا خلال مأدبة أقامها الليلة الماضية تكريما للرئيس الهندى "رام ناث كوفيند" الذي يزور هولندا حاليا.
وأعرب العاهل الهولندي عن فخر بلاده بعمق علاقاتها مع الهند على مدار الـ75 عاما الماضية، مثمنا إنجازات الهند في مجال مكافحة الفقر، وقال إن الهند أصبحت قوة اقتصادية تقوم بدور حاسم في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.
وتطرق العاهل الهولندي في كلمته إلى آثار ظاهرة التغير المناخي ، منبها إلى أن التغير المناخي يلحق الضرر بالبيئة المعيشية، ويعرض الموارد الطبيعية في الكرة الأرضية للتهديد، فضلا عن الضغوط التي يفرضها على اقتصادات الدول.
ولفت إلى أن بلاده تمتلك التكنولوجيا اللازمة لضمان عدم إهدار قطرة مياه في أوقات الجفاف، مشيرا إلى استعداد هولندا أن تشارك خبرتها مع الهند في هذا المجال.
وشدد العاهل الهولندي على أهمية معالجة قضية التغير المناخي، وإمكانية تعاون هولندا والهند في مجال استخدام الطاقة المتجددة للمساعدة على معالجة هذه القضية.

مجموعة العشرين الهند التنمية المستدامة هولندا الطاقة المتجددة أهداف التنمية المستدامة

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