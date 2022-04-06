ميار شريف: تواجدي بقائمة أفضل 100 لاعبة جاء بسرعة غير متوقعة

أكدت لاعبة التنس المصرية، ميار شريف، أن هدفها الأهم هو الارتقاء بمستواها بعيدا عن التصنيف الدولي رغم أهميته.

وأضافت ميار في تصريحات "لقناة أون تايم سبورت" : "الوصول للمركز 61 عالميا أمر جيد الآن، ودخولي بين أول 100 لاعبة عالميا جاء بسرعة غير متوقعة".



وأضافت أنها ستشارك في كأس العالم للتنس في فنلندا الأسبوع المقبل، وهدفها صعود مصر من المستوى الثاني للمستوى الأول، بجانب عدد من البطولات والارتباطات الدولية للارتقاء بمستواها وتصنيفها الدولي.



وكانت ميار شريف قد تقدمت في التصنيف العالمي للاعبات التنس ووصلت للمركز 61 وهو الأفضل في مسيرتها، والأفضل في تاريخ لاعبات التنس المصريات.