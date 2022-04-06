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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 9 درجات

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا منذ أمس، نشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، منوهة أنه اليوم نشهد أيضاً ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث تُسجل العُظمى على القاهرة الكُبرى 38 درجة مئوية. 

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على فضائية "الأولى"، أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 8 أو 9 درجات، وأن الطقس خلال فترة النهار، سيكون شديد الحرارة على كافة مناطق الجمهورية، فيما عدا السواحل الشمالية الغربية، حيث يكون الطقس مائل للحرارة بسبب انخفاض درجات الحرارة. 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع غياب أشعة الشمس، وقدوم ساعات الليل، تظل درجة الحرارة مرتفعة ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية، مؤكدة أن الأجواء ستكون معتدلة الحرارة على كافة الأنحاء خلال فترة الليل.

وِأشارت منار غانم إلى نشاط الرياح بعد فترة الظهيرة، معقبة: "وده هيحسسنا باعتدال نسبي في درجات الحرارة مقارنة بأمس"، مؤكدة على استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حتى غداً، يوم الخميس، حيث تُسجل العُظمى على القاهرة الكبرى غداً حوالي 39 درجة مئوية.  

الأرصاد درجات الحرارة الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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