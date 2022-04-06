الأرصاد: طقس الخميس يشهد موجة شديدة الحرارة ويسجل 39 درجة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة فى طقس اليوم، الأربعاء.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن الطقس لا يزال يشهد ارتفاعات بدرجات الحرارة وتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالى 9 درجات، وزيادة لفترات سطوع الشمس ليكون الطقس شديد الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية.

وعن طقس غد، الخميس، نوهت عضو المركز الإعلامى بالأرصاد الجوية، إلى أنه من المقرر أن يسجل ارتفاعا شديدا بدرجات الحرارة، وتسجل القاهرة 39 درجة مئوية، على أن تستمر أجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، على أن يعود انخفاض درجات الحرارة بداية من بعد غد، الجمعة، خلال فترات النهار والليل.

وعن درجات الحرارة فى فترات الليل، أوضحت “غانم” أن درجات الحرارة من المقرر أن تشهد ارتفاعا وتسجل ما بين 19 :20 درجة مئوية، والطقس يكون معتدل الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، ويكون هناك نشاط للرياح خلال فترة الظهيرة والذى يشعرنا باعتدال درجات الحرارة نسبيا، كما تسجل محافظات شمال وجنوب الصعيد ارتفاعات شديدة بدرجات الحرارة تتجاوز 40 درجة مئوية.

