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برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس للحكومة بشأن مشروعات الاسكان لتوفير السكن الملائم للمواطن

النائب السيد جمعة
النائب السيد جمعة ، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية ، والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين، يؤكد حرص الدولة على توفير السكن الملائم لمواطنيها وخاصةً محدودي الدخل والالتزام بالحماية الاجتماعية لهم.

وأضاف "جمعة" ، أن ما تقوم به الدولة المصرية في مجال الإسكان يأتي ضمن سلسلة الإنجازات التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار السنوات الماضية والتي لها مردود إيجابي قوى على المواطنين ، في إطار الاستراتيجية الشاملة  للتنمية العمرانية وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والاسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروعات الإسكان شهدت نقلة تنموية كبرى غيرت شكل ومجرى الحياة للمواطنين والفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم تنفيذ عملية تنمية شاملة في ملف الإسكان والعشوائيات تضمنت العديد من المشروعات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات في قطاع الإسكان يدعو للفخر.

وأوضح "جمعة"، أنه فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية فقد حاز مشروع "الإسكان الاجتماعي" لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، على اهتمام القيادة السياسية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 51 مليار جنيه، نسبة 38 % منها بالمحافظات، وجارٍ تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 37 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات وزارة الإسكان برامج التسويق مجال الإسكان محدودي الدخل

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