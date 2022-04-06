خوفا من التصعيد.. أوكرانيا تحث سكان لوجانسك ودونيتسك وخاركيف على الهروب فورا

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، اليوم "الأربعاء"، إن الأوكرانيين الذين يعيشون في لوجانسك ودونيتسك وأجزاء من خاركيف يجب أن يغادروا على الفور.

وقالت فيريشوك في رسالة متلفزة، “من الضروري الإخلاء لأن قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستستمر في شن هجوم على البلاد”.

وفي وقت سابق، اتهم مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية، روسيا بإقامة أماكن لحرق جثث القتلى على يد قواتها في حصار لا هوادة فيه للمدينة الساحلية.

وحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، قال مجلس مدينة ماريوبول، إن “القتلة يغطون آثارهم وأقاموا محارق جثث متنقلة”.

جاء ذلك في أعقاب قرار قيادة الاتحاد الروسي بـ “إتلاف أي دليل على جرائم جيشها في ماريوبول”.

في الأسبوع الماضي، قدرت أوكرانيا أن حوالي 5000 مدني قتلوا في ماريوبول على الرغم من المخاوف من أن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

وقال مجلس مدينة ماريوبول إن عدد القتلى سبب تأجيل روسيا لتحركات إخلاء المدينة بالكامل.