أهالي العجيزي يعثرون علي جثة مجهولة الهوية في مياه ترعة بطنطا

عثر أهالي منطقة العجيزي التابعة لقسم اول طنطا بمحافظة الغربية على جثة مجهولة الهوية طافية بترعة العجيزي أمام سوق الاثنين .



تلقي اللواء هاني عويس مدير امن الغربية اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي العثور على جثة شخص مجهول الهوية طافية على سطح الماء أمام إحدى الترع بمنطقة العجيزي.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث برئاسة المقدم يوسف الجندي رئيس مباحث القسم ومعاونوه.

وكشفت التحريات أن الجثة لشخص مريض نفسي ولا يوجد شبهه جنائية في الواقعة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.