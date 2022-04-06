مسئول روسي: العقوبات الغربية ضدنا تشبه أساليب محاكم التفتيش

انتقد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، العقوبات الغربية الحالية على بلاده، مُشبها إياها بـ "أساليب محاكم التفتيش بأوروبا في القرون الوسطى".

وقال ميدفيديف - وفقا لوكالة أنباء "تاس" اليوم - "إن العقوبات الحالية، التي يفرضها العالم الغربي على الدولة والاقتصاد والأعمال في روسيا، تذكرنا جدا بأساليب محاكم التفتيش، نحن نرى اليوم بأم أعيننا ما عاشته أوروبا طوال الألفية الماضية تقريبا، والذي تابت عنه الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في نهاية القرن العشرين، إن الغرب يقاتل ضد روسيا فقط بدافع العواطف وبدون أي اعتبار للفطرة السليمة أو حتى القانون".

وحذر ميدفيديف الغرب من العدد الكبير من الدعاوى القضائية، التي سترفعها موسكو في مختلف المحاكم، جراء مصادرتهم الممتلكات التجارية الروسية.

يُذكر أنه بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات جديدة قاسية ضد روسيا، ومن جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الروسية المتضررة من العقوبات، وأعلنت اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.