عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول روسي: العقوبات الغربية ضدنا تشبه أساليب محاكم التفتيش

دميتري ميدفيديف
دميتري ميدفيديف

 انتقد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، العقوبات الغربية الحالية على بلاده، مُشبها إياها بـ "أساليب محاكم التفتيش بأوروبا في القرون الوسطى".
وقال ميدفيديف - وفقا لوكالة أنباء "تاس" اليوم - "إن العقوبات الحالية، التي يفرضها العالم الغربي على الدولة والاقتصاد والأعمال في روسيا، تذكرنا جدا بأساليب محاكم التفتيش، نحن نرى اليوم بأم أعيننا ما عاشته أوروبا طوال الألفية الماضية تقريبا، والذي تابت عنه الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في نهاية القرن العشرين، إن الغرب يقاتل ضد روسيا فقط بدافع العواطف وبدون أي اعتبار للفطرة السليمة أو حتى القانون".
وحذر ميدفيديف الغرب من العدد الكبير من الدعاوى القضائية، التي سترفعها موسكو في مختلف المحاكم، جراء مصادرتهم الممتلكات التجارية الروسية.
يُذكر أنه بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات جديدة قاسية ضد روسيا، ومن جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الروسية المتضررة من العقوبات، وأعلنت اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

مجلس الأمن الحكومة الروسية مجلس الأمن القومي رئيس مجلس الامن العملية العسكرية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 9 درجات

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 6-4-2022

لماذا اضطرت «تعليم القاهرة» مخالفة مواعيد الامتحانات وكيف ردَّ الوزير؟ |القصة كاملة

ضربته على رأسه بـ حتة رخام.. إعترافات قاتل تاجر الخردة في الجيزة

ترشيحاتنا

ترقب وجدل.. لجنة انضباط الفيفا الأمل الأخير لإعادة مباراة مصر والسنغال..تقرير

شبانة: استقالة وائل جمعة من منتخب مصر بسبب تقرير كيروش

يستعد لإنذار النادي.. تفاصيل أزمة زيزو مع الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة

البلطي بـ 40 جنيه.. ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق اليوم

هدم وإخلاء 264عقارا بعشوائيات مصر القديمة ونقل 696 أسرة إلى كومباوند الخيالة

الرئيسي عبد الفتاح السيسي يوفد مندوبا للتعزية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

فيديو

ماذا قالت شيرين رضا عن الزواج وعلاقتها بـ أحمد الفيشاوي.. فيديو جراف

حرمها المتشددون وأباحتها دار الإفتاء.. 8 أمور يباح للصائم فعلها “فيديوجراف”

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

جدل بسبب مسلسل فاتن أمل حربي.. وحقيقة حمل شيرين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ