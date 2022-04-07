مسلم: يا أصفر موجهة لبندق.. عمري ما نفسنت من حد وشاكوش حبيبي

حل الفنان مسلم اليوم ضيف في برنامج " "ضرب نار"، مع الإعلامية داليا فؤاد، على قناة "القاهرة والناس "وتحدث عن حياتة الفنية نعرض لكم أبرز ما جاء :

مسلم : اتخانقت مع حودة بندق بسبب أغنية يا اصفر ..فيديو

مسلم يرد على حودة بندق : مش انت اللي عملتني |فيديو

عمري ما نفسنت من حد |مسلم : حسن شاكوش حبيبي .. فيديو

المطرب مسلم : كلام أغنية يا اصفر موجه لـ حودة بندق |فيديو



كشف مطرب المهرجانات مسلم، عن أن آخر خناقة بينه وبين حودة بندق كانت بسبب أغنية "يا أصفر"، قائلا: "حودة بندق معملنيش واحنا كلنا أسباب لبعض وهو شخص ناجح وهو كان أول الشهرة، وآخر خناقة بينا بسبب الأغنية بتاعة يا أصفر وهي كانت بتاعتي وحودة بندق كان عايز يخش في الأغنية".

واضاف المطرب مسلم ، " حودة بندق مش هو إلي عملني قائلا " محدش بيعمل حد ولا حد يقدر يعمل حد " ، مؤكدا أن جميع الفنانين يساعدون بعضهم البعض وحودة بندق قديم وناجح واحنا أسباب لبعض .

قال المطرب مسلم ، أنا عمري ما نفسنت من حد وحسن شاكوش حبيبي رغم اني لم أتعامل معه حتي الأن وش لوش ، مؤكدا أن شاكوش وعنبة وبيكا في طريق مختلف عن طريقي تماما وناجحين جدا .

واوضح المطرب مسلم ، لم أختلف أنا والفنان حودة بندق ولم يحدث بيننا أي خناقات، مؤكدا أن آخر خلاف بينهما طبيعي كان بسبب أغنية يا أصفر.