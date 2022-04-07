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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أكرم عبد المجيد: بموت فى الحمام المحشي ومباراة الزمالك وبطل غانا الأصعب

أكرم عبد المجيد
أكرم عبد المجيد

يتسم شهر رمضان بالروحانيات والطقوس التي يمارسها كل منا خلال الثلاثين يوما سواء في أكلاته أو الشعائر الدينية التي يؤديها.

نجوم الكرة يمتلكون ذكريات خلال شهر رمضان المعظم عبر السفر إلى أدغال أفريقيا أو على المستوى المحلي فضلا عن خوض مباريات هامة بقميص أنديتهم.

أكرم عبدالمجيد تألق فى نادي بلدية المحلة وبزغ نجمه فى الزمالك وتوج بقميص القلعة البيضاء بلقب بطولة الأفرو آسيوية فضلا عن بطولة كأس مصر.

في البداية أكد أكرم عبد المجيد نجم نادى الزمالك السابق أنه يقوم بطقوس رمضان وحريص على تعليق الزينة وعمل فانوس برفقة أبنائه إلى جانب التمسك بأداء الشعائر والصلوات.

قال أكرم عبدالمجيد : الأكلة المفضلة على مائدة شهر رمضان المعظم الحمام المحشي وأقوم بقراءة القرآن الكريم.

تابع نجم الزمالك السابق: المباراة الصعبة التي مرت علي خلال شهر رمضان هى مباراة جولد فيلد فى غانا بقميص نادى الزمالك وكانت درجة الحرارة صعبة والرطوبة عالية وخضنا اللقاء في العصر الى جانب أول مباراة دولية مع منتخب مصر الوطني أمام إثيوبيا فى اثيوبيا مع نجما الأهلي والزمالك آنذاك محمود الخطيب وفاروق جعفر.

أضاف : أول فانوس فى حياتي تلقيته وأنا عمري 11 عاما من والدتى هى التى اشترته بعد وفاة الراحل والدي وكنا فرحانين جدا بيه.

وأشار إلى قيامه بختم القرآن الكريم ويجتهد فى شهر رمضان خاصة العشر الأواخر وايضا يجتهد فى الصلاة ويحاول قراءة القرآن الكريم بفهم وتدبر وتجويد.

وعن موقف طريف مر به فى رمضان قال : فى رمضان تعرضت الى موقف طريف جدا وكان ذلك فى أول يوم فى الشهر الفضيل وكان عندنا تمرين وجاى من السفر ورايح التدريب فى بلدية المحلة وكنت أسكن فى القاهرة ودخلت أغسل وجهى وكانت فيه زجاجات مياه وشربت المياه وانا كنت ناسي ونزلت المران ولم أتذكر سوى بعد إنتهاء التدريبات وقعدت محتار وسألت أحد المشايخ فقال لى طالما انت ناسي مفيش مشكلة وكاد يتكرر الأمر في اليوم التالي لكني تذكرت.

شهر رمضان أكرم عبدالمجيد الزمالك بلدية المحلة كأس مصر

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