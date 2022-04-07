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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأوكراني لـ الناتو: أجندتي بسيطة جدا

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني

 


أعلن وزير الخارجية الأوكراني،  دميتري كوليبا، اليوم الخميس، أن كل ما تحتاجه كييف من حلف الناتو هو "السلاح"، مؤكدا:"أجندتنا بسيطة".

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، وقال وزير الخارجية الأوكراني، للصحفيين في بروكسل اليوم الخميس، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو: "أجندتي بسيطة جدا وتتألف من ثلاث نقاط فقط، وهي السلاح والسلاح والسلاح".

وأعرب كوليبا عن قناعة كييف بأن "أفضل طريقة لمساعدة أوكرانيا تكمن الآن في إمدادها بكل ما تحتاجه".

وأضاف: "هذه هي رسالتي البسيطة للغاية إلى الحلفاء: أدعو جميع الحلفاء إلى وضع شكوكهم وتحفظاتهم جنبا وإمداد أوكرانيا بكل ما تحتاجه".

وشدد وزخارجية أوكرانيا على أن كييف تحتاج خصوصا إلى طائرات حربية ومدرعات ومنظومات دفاع جوي.

كما دعا الحلفاء إلى "عدم التفريق فيما يخص مساعداتهم إلى أوكرانيا بين الأسلحة الدفاعية والهجومية".

وأضاف كوليبا أن أوكرانيا ستواصل الإصرار على ضرورة فرض حظر تام على تصدير النفط والغاز من روسيا وتبني عقوبات شاملة ضد المصارف الروسية.

ويعقد وزراء خارجية حلف شمال الأطلنطي «الناتو» اجتماعا يومي الأربعاء، والخميس، لبحث سبل تقديم الدعم والمساندة لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وأعلن الأمين العام للحلف، في مؤتمر صحفي، أن وزير الخارجية الأوكراني سينضم إلى اجتماعات الحلف في يوم الخميس، ويطلع الوزراء على آخر التطورات، بما في ذلك مفاوضات كييف مع موسكو.

وصرح ستولتنبرج، أمس الأربعاء، بأن العالم أصبح أمام واقع أمني جديد فرضته روسيا على شرق أوروبا، معربا عن الحاجة إلى الاستعداد لحرب طويلة.
 

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