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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 2318 طن بضائع عامة و 299 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

شهدت موانئ البحر الأحمر في الحركة الملاحية و حركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول و مغادرة 9 سفينة خلال اليوم.


فسجلت الهيئة بموانيها وصول 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة  10 سفن ، ومن المنتظر دخول 2 سفينة جديدة اليوم
حيث شملت حركة الصادرات تداول 1554 طن بضائع عامة ومتنوعة و 192 شاحنة و 9 ملاكي.


كما شملت حركة الواردات تداول 764 طن بضائع عامة ومتنوعة 107 شاحنة و 34 ملاكي.

 
وقد استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة  بحمولة 27 شاحنة و 15 ملاكي و السفينة الرياض بحمولة 4 شاحنة و 17 وتم مغادرة السفينة دليلة بحمولة 86 شاحنة و 3 ملاكي و السفينة الحرية بحمولة 47 شاحنة و 5 ملاكي والسفينة NEW LADER فارغة متجهة الي عرض البحر .


كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان  حيث تم استقبال  76 شاحنة بحمولة 688 طن بضائع عامة و 76 طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا  و 2 ملاكي وتصدير 59 شاحنة بحمولة 1554 طن بضائع عامة و 1 ملاكي .

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