تداول 2318 طن بضائع عامة و 299 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر في الحركة الملاحية و حركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول و مغادرة 9 سفينة خلال اليوم.



فسجلت الهيئة بموانيها وصول 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة 10 سفن ، ومن المنتظر دخول 2 سفينة جديدة اليوم

حيث شملت حركة الصادرات تداول 1554 طن بضائع عامة ومتنوعة و 192 شاحنة و 9 ملاكي.



كما شملت حركة الواردات تداول 764 طن بضائع عامة ومتنوعة 107 شاحنة و 34 ملاكي.



وقد استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 27 شاحنة و 15 ملاكي و السفينة الرياض بحمولة 4 شاحنة و 17 وتم مغادرة السفينة دليلة بحمولة 86 شاحنة و 3 ملاكي و السفينة الحرية بحمولة 47 شاحنة و 5 ملاكي والسفينة NEW LADER فارغة متجهة الي عرض البحر .



كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 76 شاحنة بحمولة 688 طن بضائع عامة و 76 طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا و 2 ملاكي وتصدير 59 شاحنة بحمولة 1554 طن بضائع عامة و 1 ملاكي .