الصحف الإماراتية اليوم.. ترحيب دولي بقرار الرئيس اليمني.. الغرب يوسع طرد الدبلوماسيين وموسكو تتوعد بالانتقام.. وأوباما يسرق الأضواء من بايدن في البيت الأبيض

الإمارات تلغي العمل بـ "قسيمة الإقامة" للأجانب اعتباراً من 11 أبريل



السعودية ترحب بقرار الرئيس هادي وتعلن تقديم 3 مليارات دولار دعماً لليمن



الرئيس اليمني يعفي نائبه من منصبه ويشكّل مجلس قيادة رئاسياًً



أوكرانيا تطالب حلف شمال الأطلسي بتزويدها بالمزيد من الأسلحة



زيلينسكي: موسكو لن تفلت من المسؤولية عن القتلى الأوكرانيين في الحرب



الأمم المتحدة تصوت على تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان

اليابان ترفع حظر الدخول بسبب كورونا عن أكثر من 100 دولة



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا أفادت صحيفة البيان بإعلان الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إيقاف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب المقيمين في الدولة اعتبارًا من يوم الإثنين القادم الموافق 11 أبريل 2022 وذلك في إطار تطوير الخدمات المقدمة لتعزيز سعادة المتعاملين، والاستعاضة ببطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة بديلاً لإثبات إقامته.



قالت صحيفة الإمارات اليوم إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تلقى أمس اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، قاسم جومارت توكاييف، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونقل بن زايد إلى رئيس كازاخستان خلال الاتصال تهاني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتمنياته له موفور الصحة والسعادة ولشعبه دوام الخير والازدهار.



عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة البيان إلى ترحيب المملكة العربية السعودية بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إعلانا اليوم الخميس بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي وأعلنت عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي.

وأكدت المملكة في بيان "دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية".

وذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أصدر قرارا يعفي علي محسن الأحمر من منصب نائب الرئيس، كما قرر تشكيل مجلس قيادة رئاسيا ينقل كافة صلاحياته وصلاحيات نائب الرئيس له وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وقال بيان رئاسي إن مجلس القيادة الرئاسي الجديد باليمن سيتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا وتيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية.

وفي السياق ذاته، أوضحت صحيفة الخليج أن مجلس القيادة الرئاسي الجديد مكلّف بـ«التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام». ويأتي الإعلان في ختام مشاورات للقوى اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، في غياب الحوثيين.

ولإادت صحيفة الاتحاد باستقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس.

وعبر ولي العهد عن دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في اليمن تنقله من الحرب إلى السلام والتنمية، متأملاً بأن تكون المرحلة القادمة مختلفة، منوهاً بما لمسه من عزم وتفاؤل الجميع.



دوليا، قالت صحيفة البيان إن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، طالب، اليوم الخميس، الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بتزويد بلاده بالمزيد من الأسلحة لمحاربة القوات الروسية.

وقال وزير الخارجية لدى وصوله إلى مقرّ الحلف في بروكسل لحضور اجتماع مع نظرائه من الدول الأعضاء، "جئتُ لأطالب بثلاثة أمور: الأسلحة، الأسلحة ثمّ الأسلحة. كُلّما تسلمناها أسرع، كُلّما أُنقذت أرواح أكثر وتجنّبنا دمارا أكبر".

من جانبه، صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن "أوكرانيا لديها حقّ الدفاع عن نفسها. سنصغي إلى الحاجات التي سيقدّمها دميترو كوليبا وسنناقش كيفية الاستجابة لها".

وذكرت صحيفة الخليج أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت، اليوم الخميس، على محاولة أمريكية لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب تقارير عن «انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان» على يد القوات الروسية في أوكرانيا.

أوضحت صحيفة الإمارات اليوم تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس الأربعاء بأن موسكو لن تفلت من المسؤولية عن العدد الكبير من الأوكرانيين الذين قتلوا في الحرب.

وأضاف زيلينسكي في كلمة عبر تليغرام: "نحن نعرف بالفعل الآلاف من الأشخاص المفقودين".وقال إنه لا يوجد سوى احتمالين لما حدث للمفقودين، إما تم ترحيلهم إلى روسيا أو تم قتلهم.

وأشارت صحيفة الاتحاد إلى ما قاله مسؤول أوكراني إن بلدة لوسوفا الصغيرة في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا تعرضت لقصف من القوات الروسية بالصواريخ.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو وفيات، حسبما قال رئيس البلدية سيرهي زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على تليجرام في ساعة متأخرة من ليل الخميس. ولم ترد معلومات أخرى عن الأهداف الملموسة للقصف.

ولفتت صحيفة الخليج إلى تنديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالانتقادات التي وجّهها رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافتسكي إلى محادثاته الهاتفية المتكرّرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، معتبراً هذه التصريحات «بلا أساس» و«فاضحة».

وذكرت صحيفة الاتحاد أن المتحدثة باسم وزير خارجية النمسا أعلنت، اليوم الخميس، أن البلاد طردت أربعة دبلوماسيين روس بسبب تصرفهم بطريقة تتنافى مع وضعهم الدبلوماسي، لتنضم بذلك إلى مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي التي اتخذت إجراءات مماثلة هذا الأسبوع.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة الخليج إن الغرب صعد، أمس الأربعاء، حربه المعلنة على روسيا، وانضمت كل من اليونان والنرويج ولوكسمبورغ إلى قائمة الدول الأوروبية التي قررت ترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وفي المقابل توعدت روسيا برد انتقامي، فيما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا حزمة عقوبات جديدة على روسيا، تشمل مصارف، وابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشخصيات مقربة من الحكومة الروسية التي أعلنت أنها سترد على العقوبات الغربية الجديدة، وشبه نائب رئيس ​مجلس الأمن الروسي​، ​دميتري ميدفيديف​، ​العقوبات​ الغربية الحالية على ​روسيا​، بأساليب «محاكم التفتيش» بأوربا في القرون الوسطى، معتبراً أن تأميم الشركات الروسية بالخارج أشبه بالسطو.

وأشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى عودة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما الى البيت الأبيض بدعوة من الرئيس الأميركي، جو بايدن للاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لإطلاق قانون الرعاية بأسعار معقولة، المعروف باسم «أوباما كير».

الا ان مجيئه كان نقمة على بايدن والذي بدا ضائعا بعد أن تجاهله الحضور للالتفاف حول أوباما في أول زيارة له منذ مغادرته منصبه في 2016. ورصدت كاميرات التصوير بايدن وهو يرفع يديه فيما يشبه الحيرة بعد ان تجاهلته مجموعة من الحضور هرعت لتحية أوباما.

أفادت صحيفة الخليج بإعلان اللجنة الوطنية للصحة أن البر الرئيسي سجل 1323 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الأربعاء مقابل 1413 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان الخميس، إن 1284 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، مقابل 1383 في اليوم السابق.

وذكرت صحيفة الاتحاد أن الحكومة اليابانية قالت إنها سترفع حظر الدخول المفروض على المواطنين الأجانب غير المقيمين من 106 دول بما في ذلك بريطانيا والهند والولايات المتحدة اعتبارا من غد الجمعة ، كجزء من إجراءات لتخفيف قيود كوفيد 19 تدريجياً.

