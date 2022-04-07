عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كندر تحت الفحص..حماية المستهلك: التشغيلات المشكوك فيها ببلجيكا وتم بيعها في أوروبا

صدى البلد

أوضح جهاز حماية المستهلك أن تشغيلات الإنتاج المشكوك فيها من شيكولاتة كندر، فى ضوء استدعاء شركة فيريرو لبعض منتجات شيكولاتة كندر بسبب ما تم تداوله على وسائل الإعلام العالمية بعد تسجيل عدد من الإصابات بمرض السالمونيلا فى أوروبا تصل إلى ٦٣ حالة تسمم فى بريطانيا،  تم إنتاجها فى بلجيكا وتم بيعها فى بعض دول أوروبا وليس من بينها مصر.

وأعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، قيام الإدارات المعنية بضبط ورقابة الأسواق بشن حملات كإجراء وقائى لجمع عينات من الشيكولاتة المذكورة لفحصها والتأكد من خلوها من مرض السالمونيلا.

وقال رئيس الجهاز إنه بالرغم من عدم وجود أى دلائل أو بلاغات على أن مصر استوردت أى تشغيلة إنتاج من التشغيلات المشكوك فى تسببها فى الإصابة بمرض السالمونيلا، إلا أن هذا الإجراء يهدف إلى التأكد من سلامة المنتجات على الصحة وخلوها من أى مكونات قد تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وأكد أنه سيتم الإعلان عن نتائج تحليل العينات فور ورودها من المعامل المركزية لوزارة الصحة تطبيقا لمبدأ الشفافية.

كندر شيكولاتة كندر كندر مصر مصر كندر البيضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

وداعا للحر.. "الأرصاد": انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

هل بلع البلغم أو الريق يفطر في نهار رمضان؟ .. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

الكرملين يعلق على العقوبات الغربية ضد أفراد عائلتي بوتين ولافروف

الاستثمار العقاري: تباطؤ في مبيعات العقارات حاليا.. وتوقعات بانتعاشة مع استقرار الأسعار

ضياء السيد : من سرب فيديو شيكابالا لازم يتعاقب

المؤبد لـ متهمين اثنين والمشدد لـ 12 في قضية "العائدون من الكويت"

بعد واقعة تهريب المجوهرات.. عقوبات رادعة لمهربي المشغولات الذهبية وفقا للقانون

تحذير عاجل لمستخدمي أندرويد.. برنامج خطير يغزو هاتفك مباشرة من روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا.. أشهر عزومات نجوم الزمن الجميل فى رمضان

الكبير قوي 6.. تفاصيل مشاهد رحمة أحمد في الحلقة 5 |فيديو وصور

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

فيديو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

طارق الشيخ: وصلت لحالة مادية صعبة وولادي وزوجتي مش مقدرين |فيديوجراف

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ