كندر تحت الفحص..حماية المستهلك: التشغيلات المشكوك فيها ببلجيكا وتم بيعها في أوروبا

أوضح جهاز حماية المستهلك أن تشغيلات الإنتاج المشكوك فيها من شيكولاتة كندر، فى ضوء استدعاء شركة فيريرو لبعض منتجات شيكولاتة كندر بسبب ما تم تداوله على وسائل الإعلام العالمية بعد تسجيل عدد من الإصابات بمرض السالمونيلا فى أوروبا تصل إلى ٦٣ حالة تسمم فى بريطانيا، تم إنتاجها فى بلجيكا وتم بيعها فى بعض دول أوروبا وليس من بينها مصر.

وأعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، قيام الإدارات المعنية بضبط ورقابة الأسواق بشن حملات كإجراء وقائى لجمع عينات من الشيكولاتة المذكورة لفحصها والتأكد من خلوها من مرض السالمونيلا.

وقال رئيس الجهاز إنه بالرغم من عدم وجود أى دلائل أو بلاغات على أن مصر استوردت أى تشغيلة إنتاج من التشغيلات المشكوك فى تسببها فى الإصابة بمرض السالمونيلا، إلا أن هذا الإجراء يهدف إلى التأكد من سلامة المنتجات على الصحة وخلوها من أى مكونات قد تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وأكد أنه سيتم الإعلان عن نتائج تحليل العينات فور ورودها من المعامل المركزية لوزارة الصحة تطبيقا لمبدأ الشفافية.