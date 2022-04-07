لتيسير الحركة المرورية.. رفع 870 حالة إشغال طريق مخالف في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية

وفي نفس السياق أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 870 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن الآتي :-

- 740 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت ما بين ثابت ومتحرك بدمنهور

- 70 حالة إشغال مخالف بالدلنجات و60 حالة بمركز ومدينة أبو حمص