رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات دورة تأهيل أخصائي الدراسات العليا

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان "تأهيل أخصائى الدراسات العليا"، الذى نظمته الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالتعاون مع مركز الخدمات الإلكترونية بالجامعة، مستهدفا تدريب العاملين بالدراسات العليا لرفع مستوى الأداء وميكنة الإدارات.

بحضور كل من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وذلك بمقر مركز تنمية الموارد البشرية بمبنى الأنشطة الطلابية بالحرم الجامعى القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن الجامعة تسعى لتطوير منظومة الطلاب الوافدين سواء بالمرحلة الجامعية الأولى أو مرحلة الدراسات العليا، وذلك من خلال مبادرة "إدرس في مصر".

يأتي ذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتماشيًا مع خطة تطوير منظومة الطلاب الوافدين، والعمل على بحث أوجه جذب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية وتقديم خدمات مميزة لهم.

وأكد الدكتور حسان النعماني، على الدعم المادي والمعنوي الذي تقوم به الجامعة لإدارة الدراسات العليا وإدارة الوافدين، موضحاً أنه تم دراسة مشاكل الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا من التسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه.

بالإضافة إلى حل العقبات التي تواجه الطلاب من إقامة وسرعة إنهاء إجراءات استقبال ملفات الطلاب وقبولها بالكليات، مطالبًا الجميع بالتكاتف من أجل استقطاب أكبر عدد من الطلاب الوافدين لأهمية ذلك فى إعلاء تصنيف الجامعة محليًّا ودوليًّا.



وأشارت أمانى عثمان أحمد مدير عام التنظيم والإدارة، إلى أن التدريب تناول شرح تطوير الجوانب التنظيمية والإجرائية لأنشطة الدراسات العليا من قواعد القبول والتسجيل والاعتذارات، وطرق إيقاف القيد ومراجعة النتائج والتظلمات وإعلان جداول الإمتحانات والمساهمات والحافز وإسترداد الرسوم، مؤكداً ضرورة تطوير الموارد البشرية لتحقيق أفضل استفادة من العنصر البشري.

وأوضحت حنان رمضان مدير إدارة التدريب، أن التدريب تضمن جوانب نظرية وعملية وتطبيقية، مضيفة أنه شارك بالتدريب 27 متدربا من العاملين بالدراسات العليا، بواقع 18 ساعة تدريبية مباشرة.

الجدير بالذكر أنه قام بالتدريب، كل من الدكتور عبدالباسط محمد وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، على أبو الرى مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا، ياسر رفعت عبد الرحمن مسئول الوافدين بإدارة الدراسات العليا، أسماء محمد عبد المجيد من فريق الدعم الفني بمركز الخدمات الإلكترونية بالجامعة.