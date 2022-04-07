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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|عميد أداب القاهرة عن عقد امتحانات الجامعات إلكترونيا: الشبكات أهم عامل.. ياسمين عبدالعزيز: كنت بترفد كل أسبوع من المدرسة.. شوقي: امتحانات الترم الثاني لن تعقد في رمضان

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


عميد أداب القاهرة عن عقد امتحانات الجامعات إلكترونيا: استعداد الشبكات أهم عامل
طعلق الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن هل يمكن خلال الفترة القادمة   عقد امتحانات الجامعات إلكترونيا على التابلت مثل امتحانات الثانوي.


تمريض القاهرة: امتحان الميدتيرم لمقرر تمريض الطوارئ أونلاين
أعلنت الدكتورة عبير سعد زغلول عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، عن موعد عقد امتحان الميدتيرم لمقرر تمريض الطوارئ للفصل الدراسى الثاني.


هندسة حلوان تعلن تعديل مواعيد المحاضرات خلال شهر رمضان للحاق بمواعيد الإفطار
كشفت عدد من كليات جامعة حلوان عن مواعيد المحاضرات و خطة سير الدراسة خلال شهر رمضان الكريم، بإجراء تعديلات على مواعيد المحاضرات في الترم الثاني من العام الجامعي الحالي 2021/2022 كي تتوافق مع مواعيد الصيام والإفطار.


هندسة القاهرة تتقدم 32 مركزا في تصنيف الـ QS العالمي لعام 2022
أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن تحقيق رقم جديد  في تصنيف الـ QS العالمي من المركز ١٦٦ لعام ٢٠٢١ إلى المركز ١٣٤ لعام ٢٠٢٢ محافظة على صدارتها محليا وأفريقيا.

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ياسمين عبد العزيز: كنت بترفد كل أسبوع من المدرسة..وكان نفسي أطلع ضابط
 لعبت المدرسة فصلا هاما فى حياة الفنانة ياسمين عبد العزيز فكانت المدرسة دائما صاحبة الفضل الأول وتحمل الذكريات الأولى لها، ولكل منّا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الطفولة، خاصة فى مراحل الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقا كبيرا، وحفرت فى أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التى أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.


شوقي: امتحانات الترم الثاني لن تعقد في رمضان وقررنا إلغاء الجداول المخالفة
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.

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