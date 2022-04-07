عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القصير:الدولة تقدم للمزارعين قروضًا بدون فائدة لتشجيعهم للتحول إلى نظم الري الحديث

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي، وعمليات توزيع الأسمدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية ورئيسي لجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، بحضور مديري الادارات الزراعية والاصلاح الزراعية واستصلاح الأراضي، والجمعيات الزراعية والتعاونية بالمحافظة.

محافظ أسيوط: تيسير الإجراءات لموردي القمح والاتجاه لمنظومة الري الحديث لترشيد الاستهلاك

برلماني يطالب بإطلاق حملات إرشادية لتوعية الفلاحين بمزايا الري الحديث

وشدد القصير على  مديري الجمعيات الزراعية، بمواصلة ضبط منظومة توزيع الأسمدة، ومتابعة الكميات  التي تصل من المصانع للجمعيات، وتحري الدقة في استلام الكميات والتأكد من وصولها للفلاح المستهدف، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما أشار وزير الزراعة خلال اللقاء على اهمية التوسع في توعية المزارعين بأهمية التحول الى نظم الري الحديث، نظرا لأهميته، والفوائد التي تعود على المزارعين نتيجة هذا التحول، لافتا الى ان الدولة تقدم للمزارعين قروض بدون فائدة لمدة سداد تصل الى ١٠ سنوات،  لتشجيع المزارعين للتحول الى نظم الري الحديث، فضلا عن  الدعم الفني الذي تقدمه وزارة الزراعة للمزارعين في هذا الشأن.

أكد القصير على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي للتعديات على الاراضي الزراعية،  والتصدي لها بكل حزم، والتكاتف وتكثيف الجهود، والمرور الدائم والمستمر، والرقابة، لرصد اي حالات وازالتها في المهد، وذلك باعتبار الرقعة الزراعية امن قومي، ومستقبل للأجيال القادمة.

وتطرق الاجتماع الى المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنمية قرى الريف المصري، مشيرا الى مراكز الخدمات الزراعية المتكاملة، التي تنشئها الوزارة حاليا، لتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، والتي تشمل جمعيات زراعية، ووحدات بيطرية، ومراكز إرشادية، لتقديم الخدمات المتكاملة للمزارعين.

كما وجه  وزير الزراعة كافة مسئولي الوزارة بالتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين والنزول إليهم في الحقول والاستماع الى المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها على الفور.

ومن المقرر ان يتفقد وزير الزراعة والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية عددا من المشروعات الزراعية والتنموية بالمحافظة.

السيد القصير وزير الزراعة وزير الزراعة محافظ الدقهلية الزراعة الأسمدة منظومة الأسمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

سقوط أمطار بالسواحل .. الأرصاد : انخفاض الحرارة بعد المغرب اليوم| فيديو

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

هل بلع البلغم أو الريق يفطر في نهار رمضان؟ .. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

حياة كريمة.. وزير الزراعة يشدد على الانتهاء من اللمسات النهائية بالمجمعات

ضربت رجالة كتير واللي يشتمني هشتمه.. ماذا قالت رحاب الجمل عن باسم سمرة "فيديوجراف"

دعاء قبل أذان المغرب للصائم .. 15 كلمة مستجابة رددها الآن بيقين

تشييع جثمان الروائي مجيد طوبيا من كنيسة مار جرجس بمصر الجديدة

لبنان..اتفاق صندوق النقد يتطلب إصلاح القطاع العام وتوحيد سعر الصرف ومحاربة الفساد

شاهد .. معركة بالسيف والأمن يضبط المتهمين قبل الهروب بالاسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسن الرداد : بابلو مصري بطابع مكسيكي .. ورسمت شكله بعيدًا عن النمطية .. والتزامي تجاه فريق عمل تحت تهديد السلاح وراء عودتي رغم الظروف الصعبة

البسو الجواكت تاني.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن عودة الشتاء؟

بـ 993 فرعًا.. الداخلية: توافر السلع بأسعار مخفضة داخل منافذ «كلنا واحد»|صور

نوستالجيا.. أشهر عزومات نجوم الزمن الجميل فى رمضان

فيديو

بعد اكتشاف مخاطرها.. ماذا تفعل شوكولاتة كيندر في الأطفال ؟ "فيديوجراف"

حسن الرداد : بابلو مصري بطابع مكسيكي .. ورسمت شكله بعيدًا عن النمطية .. والتزامي تجاه فريق عمل تحت تهديد السلاح وراء عودتي رغم الظروف الصعبة

الفنادق تمنع نزول السيدات دون محرم..الحقيقة الكاملة لمشهد مسلسل فاتن أمل حربي

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ