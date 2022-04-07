أخبار البرلمان|3 شروط لحصول الموظفين على العلاوة التشجيعية.. وحل أزمة المعاش المبكر فى تعديلات قانون التأمينات الجديد

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

المؤبد وغرامة 200 ألف عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالمخالفة حال وفاة المتبرع

4 حالات تمنع الموظف من الحصول على تأمين المرض بقانون المعاشات الجديد

الحبس وغرامة نصف مليون.. احذر إفشاء سرية البيانات الشخصية دون علم صاحبها

برلماني: التطوير العقاري أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية

حل أزمة المعاش المبكر في تعديلات قانون التأمينات الجديد .. تفاصيل

لـ الموظفين بالدولة ..3 شروط للحصول على العلاوة التشجيعية |تفاصيل

بعد واقعة التنقيب.. عقوبات قاسية للاتجار في الآثار المصرية وفقا للقانون

برلماني يطالب بخطة ترويجية لجذب أفواج سياحية ضخمة لمصر

بعد واقعة تهريب المجوهرات.. عقوبات رادعة لمهربي المشغولات الذهبية وفقا للقانون

الظروف الاقتصادية أبرزها..شروط زيادة نفقة المطلقة فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

نائب: مصر ستصبح واحدة من أهم الدول الواعدة بصناعات الأدوية واللقاحات