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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس الحديقة المركزية بشرم الشيخ

فودة يضع حجر الاساس
فودة يضع حجر الاساس

وضع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، حجر أساس  الحديقة المركزية بشرم الشيخ بملحقاتها هايد بارك مركز تسوق عالمي ومجمع البنوك فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مدينة شرم الشيخ للمؤتمر الدولي للتغير المناخي COP27.

رافقه المحافظ خلال وضع حجر الأساس كل من المهندس  الاستشاري كرم معوض استشاري المشروع، واللواء محمود السولية القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس محمد السكري استشاري المحافظ للاند سكيب.

وأوضح المحافظ ان الحديقة تحتوي العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التى تخدم اهالى ورواد المدينة ومنها مول تجارى ، سلسلة بنوك ، حضانة ،مطاعم متميزة ، فوت كورت يحتوى على عدة مطاعم متنوعة ذات السمعة العالمية ، مسرح مكشوف ، مساحات مكشوفة ، أماكن جلوس ، حدائق فواكه مثمرة ، خدمات لرواد شرم الشيخ ، دورات مياه عمومية ، نظام صوتي كامل بالحديقة ، نافورات و بحيرات مائية .

وأشار المحافظ بأن الحديقة ستصبح أحد المتنفسات الحيوية والتي تعكس الوجه الحضاري للمدينة ، وتساعد بشكل حضارى لتحويلها الى مدينة خضراء بيئية عالمية بالإضافة لكونها وجهه ثقافية ترفيهية لكافة الرواد من كافة الأجناس والأعمار ومن المقرر الانتهاء من العمل بها قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022.
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فودة يضع حجر الاساس

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اللواء خالد فودة شرم الشيخ حجر الاساس الحديقة المركزية تغير المناخ

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