عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السياح يكتبون بالصخور كلمات "الحب" تحت الماء علي شواطئ شرم الشيخ

السياح يكتبون بالصخور كلمات "الحب" تحت الماء ..شاهد

قلوب وكلمات علي شواطئ
قلوب وكلمات علي شواطئ شرم

ينجذب السياح من مختلف الجنسيات نحو الغطس في أعماق البحر بشرم الشيخ، لمشاهدة الشعاب المرجانية النادرة والأسماك الملونة يلتقطون الصور التذكارية في تلك الطبيعية الخلابة ولكن مازالت شواطئ شرم الشيخ الصافية  وهادئة الأمواج تجذب السياح للبقاء فيها أكبر فترات ممكنة بل يمارسون عليها العديد من الهوايات مثل الرسم علي رمال الشواطئ أو كتابة  الاسماء ورسم القلوب بالصخور علي شواطئ  منطقة نبق رائعة الجمال .
وقد رصدت كاميرا  موقع " صدي البلد " الاخباري بالصور والفيديو سياح  رسموا اسماء وقلوب بالصخور علي شواطئ نبق بشرم الشيخ  فمنهم يكتب اسماء الزوجة أو الابنة  و  يرسمون بالصخور  قلوب المحبين و يلتقطون الصور التذكارية لتلك الاسماء والذكريات علي شواطئ شرم الشيخ .
وقال عبد الرحمن عبد الباسط غطاس أن جمال الشواطئ يجذب السياح بالإضافة الطبيعية الطقس والهدوء تجعل السياح يمارسون هوايات  مبدعة ممثل الرسم بالصخور تحت الماء وعلى الشواطئ أن يقومون برسم اللوحات  الفنية .

تسجيل 106 ألف و491 مواطنا بمنظومة التأمين الصحي

لاعبة ملاكمة سيناوية تفوز بالميدالية الفضية على مستوي الجمهورية

غداً.. شرم الشيخ تستعد لاستقبال فعاليات الموسم الرابع لرالى السيارات الكهربائية

وأضاف محمود علي عامل شاطئ أن شواطئ شرم الشيخ التي تكاد تخلو من الأمواج الهادئة  تشجع على ممارسة الهوايات المختلفة  وخاصة وسط تلك الطبيعة الخلابة سواء في الشروق و الغروب .
 وكانت أعلنت بريطانيا السماح  للسياح الإنجليز السفر لشرم الشيخ  وجميع منتجعات جنوب سيناء كوجهة سياحية آمنة ومتميزة سياحية  ورغم تأثيرات  الحرب الروسية الاوكرانيه  علي السياحة بشرم الشيخ  وانقطاع السياح الروس والاوكران التي كانت تعتمد عليهما مدينة شرم الشيخ بدأت منتجعات سياحية  جذب سياح من جنسيات أخرى وفتح أسواق جديدة .
اقرأ أيضا: 
عبد الغفار يتفقد جامعة سلمان ويجلس بين الطلاب في محاضرة

كلمات وقلوب تحت الماء

FB_IMG_1649101060427
FB_IMG_1649101060427
FB_IMG_1649101049478
FB_IMG_1649101049478
FB_IMG_1649101054639
FB_IMG_1649101054639
FB_IMG_1649101052152
FB_IMG_1649101052152
FB_IMG_1649101046491
FB_IMG_1649101046491
السياح شرم الشيخ تحت الماء شواطئ الغطس أعماق البحر بشرم الشيخ شواطئ شرم الشيخ شواطئ نبق منتجعات جنوب سيناء الحرب الروسية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

القبض على دعاء سهيل خبيرة التغذية بتهمة النصب والاحتيال

ميار الببلاوي تنهار وتصرخ على الهواء بعد عرض مشهد تمثيل لها.. فيديو

موضوعات متعلقة

مصرع طفل وجدته في حادث سير بجنوب سيناء

بل ريقك.. مبادرة لشباب جنوب سيناء لإفطار الصائمين علي الطريق

نائبة محافظ جنوب سيناء توزع الفوانيس على أطفال وادي مجيرح

توريد 10 أطنان قمح للصوامع في أول أيام استلام المحصول بجنوب سيناء

فوز فريقي جامعة دمياط ومعهد التكنولوجيا بالعاشر بالمركز الأول في رالي السيارات الكهربائية

عبدالغفار يتفقد جامعة الملك سلمان ويجلس بين الطلاب في محاضرة

خالد عبد الغفار يوجه بتحويل مستشفى حميات الطور إلى معمل مشترك

تسجيل 106 ألف و491 مواطنا بمنظومة التأمين الصحي

ترشيحاتنا

بعد التراجع الملحوظ.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 - 4 - 2022

الدولار بـ18.33 جنيه.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 5-4-2022

شديد الحرارة .. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5-4-2022

أدوية تخسيس مغشوشة.. ما العقوبة القانونية المتوقعة لـ دعاء سهيل خبيرة التغذية؟

امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية| التلاميذ يمتحنون اللغة الإنجليزية اليوم

لمحاربة الصين.. أستراليا تسابق الزمن لتسليح جيشها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطول شاب في العالم يدخل موسوعة جينيس.. لن تصدق طوله

اكتشاف جينات الخطر المسببة لمرض الزهايمر ينذر بإيجاد علاج نهائي له قريبا

الإنسانية في مشهد.. ضباط بالهند يقدمون الماء للقرود في حر الصيف|شاهد

الوفاء.. رجل ينقذ صديقه بعد سقوطه من على سلم في الهند| فيديو

فيديو

إيقاف دنيا تانية.. وفشل الصلح بين أصالة وأنغام.. وحقيقة مرض دينا الشربيني.. فيديو

إعلانات ومسلسلات رمضان.. رقص ومشاهد مثيرة.. فيديو جراف

كيف يدخل من مات تاركا للصلاة في رمضان جهنم؟.. شاهد رد مبروك عطية

الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي .. ما القصة؟ “فيديوجراف”

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ