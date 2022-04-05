السياح يكتبون بالصخور كلمات "الحب" تحت الماء ..شاهد

السياح يكتبون بالصخور كلمات "الحب" تحت الماء علي شواطئ شرم الشيخ

ينجذب السياح من مختلف الجنسيات نحو الغطس في أعماق البحر بشرم الشيخ، لمشاهدة الشعاب المرجانية النادرة والأسماك الملونة يلتقطون الصور التذكارية في تلك الطبيعية الخلابة ولكن مازالت شواطئ شرم الشيخ الصافية وهادئة الأمواج تجذب السياح للبقاء فيها أكبر فترات ممكنة بل يمارسون عليها العديد من الهوايات مثل الرسم علي رمال الشواطئ أو كتابة الاسماء ورسم القلوب بالصخور علي شواطئ منطقة نبق رائعة الجمال .

وقد رصدت كاميرا موقع " صدي البلد " الاخباري بالصور والفيديو سياح رسموا اسماء وقلوب بالصخور علي شواطئ نبق بشرم الشيخ فمنهم يكتب اسماء الزوجة أو الابنة و يرسمون بالصخور قلوب المحبين و يلتقطون الصور التذكارية لتلك الاسماء والذكريات علي شواطئ شرم الشيخ .

وقال عبد الرحمن عبد الباسط غطاس أن جمال الشواطئ يجذب السياح بالإضافة الطبيعية الطقس والهدوء تجعل السياح يمارسون هوايات مبدعة ممثل الرسم بالصخور تحت الماء وعلى الشواطئ أن يقومون برسم اللوحات الفنية .

وأضاف محمود علي عامل شاطئ أن شواطئ شرم الشيخ التي تكاد تخلو من الأمواج الهادئة تشجع على ممارسة الهوايات المختلفة وخاصة وسط تلك الطبيعة الخلابة سواء في الشروق و الغروب .

وكانت أعلنت بريطانيا السماح للسياح الإنجليز السفر لشرم الشيخ وجميع منتجعات جنوب سيناء كوجهة سياحية آمنة ومتميزة سياحية ورغم تأثيرات الحرب الروسية الاوكرانيه علي السياحة بشرم الشيخ وانقطاع السياح الروس والاوكران التي كانت تعتمد عليهما مدينة شرم الشيخ بدأت منتجعات سياحية جذب سياح من جنسيات أخرى وفتح أسواق جديدة .

اقرأ أيضا:

عبد الغفار يتفقد جامعة سلمان ويجلس بين الطلاب في محاضرة

كلمات وقلوب تحت الماء

FB_IMG_1649101060427

FB_IMG_1649101049478

FB_IMG_1649101054639

FB_IMG_1649101052152