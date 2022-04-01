توريد 10 أطنان قمح للصوامع في أول أيام استلام المحصول بجنوب سيناء

توريد 10 أطنان قمح للصوامع في أول أيام استلام الأقماح من المزارعين بجنوب سيناء

بدأ المزارعون بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، في توريد محصول للقمح، وحتى نهاية شهر أبريل الجاري، بحضور فوزي همام، مستشار محافظ جنوب سيناء للمحليات، والمهندس سامي العقب، وكيل مديرية الزراعة بجنوب سيناء، واللجنة المشكلة من مديريتي التموين والزراعة لاستلام الأقماح.

أكد المهندس سامي العقبي، وكيل مديرية الزراعة، جاهزية المواقع والمساحات التخزينية المخصصة لتخزين القمح هذا العام، لضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين وأعلى معايير الأمن والسلامة حفاظًا على الأقماح المخزنة.

وقال وكيل مديرية الزراعة، إن المساحة المزروعة من محصول القمح بالمحافظة هذا العام بلغت 560فدانًا، بواقع 317 فدانًا بمدينة الطور، و234 فدانًا بمدينة رأس سدر، وتبلغ متوسط إنتاجية الفدان من 12 إلى 15 أردبًا، وتوقع توريد نحو 100 أردب هذا العام.

وأوضح أنه جرى توفير شونة لتخزين القمح بمطحن الطارق بمدينة الطور، وصوامع بمدينة رأس سدر تابعة لمديرية التموين، لاستقبال محصول القمح من المزارعين بالمدينة، مشيرًا إلى أنه جرى استلام 10 طن في اليوم الأول من بدء توريد القمح.

وأكد أنه خلال نهاية الأسبوع المقبل سوف تنتهي المحافظة من حصاد القمح نهائيًا، لكون المحافظة تبدأ في زراعة محصول القمح قبل كافة المحافظات المصرية بنحو شهر، وتقوم مديرية الزراعة بتوفير كافة أنواع التقاوي للمزارعين، على أن يقوموا بتوريده للشون بسعر يتراوح بين 865 إلى 885 جنيهًا حسب درجة نظافة ونقاء القمح.

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توريد القمح

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