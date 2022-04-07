دي بروين عن مواجهة ليفربول: المهمة صعبة.. ونريد الفوز بالألقاب الثلاثة المتبقية

تحدث كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي عن مباراة ليفربول المرتقبة يوم الأحد المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دي بروين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أن الجميع يتطلع إلى مباراة سيتي وليفربول".

وأضاف: "كلاعب أريد الفوز بالمباريات والألقاب وإذا كنت تريد أن تفعل ذلك فأنت بحاجة للفوز بهذه المباريات الكبيرة".

وتابع النجم البلجيكي: "لكن إذا فزت على ليفربول أو تعادلت معه أو خسرت منه، فلا يزال هناك كثير من المباريات في الموسم".

وأكمل دي بروين "سنحاول أن نلعب مباراة جيدة ضد ليفربول وبعد ذلك سنرى ما سيحدث، ستكون المهمة صعبة، جودة فريق ليفربول عالية، لذا سنحترم ذلك وسنعمل بجد".

وتابع: "نريد الفوز بالألقاب الثلاثة المتبقية هذا الموسم، هذه هي العقلية التي نلعب بها".

كما أكد تقرير صحفي أن النرويجي إيرلينج هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، رفض عرضا خياليا من مانشستر سيتي الإنجليزي للانضمام إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن هالاند رفض عرضا ضخما من نادي مانشستر سيتي بقيمة 28 مليون يورو سنويا، للانضمام إلى صفوف السماوي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وتابعت الصحيفة، أن مانشستر ستي قد يرفع عرضه خلال الأيام المقبلة، من أجل اقناع اللاعب النرويجي بالانضمام إلى صفوفه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن هالاند يريد اللعب في الليجا وينتظر عروضا من برشلونة وريال مدريد.