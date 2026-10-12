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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مديرة قادرون باختلاف تشارك في حفل افتتاح مكتب قطر الخيرية في مصر

التضامن الإجتماعي
التضامن الإجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شاركت زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات حفل افتتاح مكتب قطر الخيرية في مصر.

وشهد حفل الافتتاح حضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والشيخ حمد بن ناصر جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، والشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثانى، سفير دولة قطر سفير دولة قطر في مصر، ولفيف من الشخصيات العامة.

ويمثل افتتاح المكتب خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين مصر ودولة قطر، وتوسيع آفاق الشراكات في مجالات العمل الإنساني والتنموي، بما يدعم الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

ويؤكد صندوق قادرون باختلاف أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية والإقليمية، وتوسيع نطاق التعاون بما يسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، وضمان إتاحة الفرص والخدمات للجميع دون تمييز.

زينة توكل زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف الأشخاص ذوي الإعاقة مكتب قطر الخيرية جمهورية مصر العربية حفل الافتتاح وزيرة التضامن الاجتماعي

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