تقرير تركي : النصر السعودي ينافس مارسيليا وليون لـ ضم مصطفى محمد

أكدت تقارير صحفية تركية، دخول مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي ومنتخب مصر ضمن اهتمامات النصر السعودي للتعاقد معه.

وحسب موقع "webaslan" التركي فأن النادي السعودي ينافس كل من أولمبيك مارسيليا وليون وليل الفرنسي للحصول على خدمات المهاجم الدولي.

وأكد الموقع التركي أن جالاتا سراي يتوقع بيع مهاجمه البالغ 24 عاما بـ8 ملايين يورو هذا الصيف.

كما شن المهندس ماجد سامي رئيس نادى وادى دجلة السابق هجوما ضاريا علة إدارة نادى جالطة سراى التركي بسبب حقوق الرعاية الخاصة بالمهاجم مصطفي محمد.

وقال ماجد سامي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

جالطة سراي يطلب 10 مليين يورو لبيع مصطفى محمد و يتقاعس عن سداد 12 ألف يورو حقوق رعاية وادي دجلة عن نفس اللاعب.

يذكر أن نادي جالطة سراي التركي، أعلن نهاية العام الماضي شراء مصطفى محمد من الزمالك بشكل نهائي؛ وذلك عقب نهاية إعارته مع الفريق لمدة عام .

وكان يحق للنادي التركي شراء مصطفى محمد حال رغبته في استمرار اللاعب عقب نهاية عام الإعارة، وفقا للعقد المبرم مع نادي الزمالك .

ورفض النادي التركي التفريط في مصطفى محمد وأن يعود للزمالك مرة أخرى، وذلك لحاجتهم للاعب على المستوى الفني إضافة إلى رغبتهم في بيع اللاعب لنادي أوروبي آخر والاستفادة من رحيله ماديا .

ووقَّع مصطفي محمد عقدا مع ناديه التركي اليوم يمتد حتى عام 2025 وذلك بعد تفعيل بند الشراء من نادي الزمالك.

ومن المقرر أن يحصل نادي الزمالك على مبلغ 4 ملايين دولار مقابل رحيل مصطفى محمد بشكل نهائي للنادي التركي.

أرقام مصطفى محمد مع جالاتا سراي هذا الموسم:

شارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 22 مباراة في مسابقة الدوري التركي هذا الموسم، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

خاض مصطفى محمد 7 مباريات في مسابقة الدوري الأوروبي لم يصنع أو يسجل خلالهم أي هدف.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد 6.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.