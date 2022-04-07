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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على العقوبات.. روسيا: سنتخذ إجراءات انتقامية ضد أمريكا

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

قال ألكسندر دارشيف، مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية، إن روسيا ستعلن قريبًا عن إجراءات انتقامية ضد العقوبات الأمريكية على القطاع المالي والمسؤولين الروس.

وقال دارتشيف، “في المستقبل القريب سوف نعلن عن إجراءات انتقامية. ليست بالضرورة متكافئة وملموسة بأي حال من الأحوال من حيث حتمية العقوبة. لم نبدأ في دوامة العقوبات، واللوم في تدمير العلاقات الروسية الأمريكية يقع بالكامل على عاتق واشنطن”.

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ووفقًا لدارتشيف ، كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تفهم بالفعل أنه لن يمر هجوم عدواني واحد على روسيا دون رد.

وأضاف: “العقوبات الجديدة التي أعلنها البيت الأبيض ضد القطاع المالي والمسؤولين الروس، والذي أصبح بالفعل إجراءً روتينيًا كجزء من الحرب الاقتصادية والمعلوماتية التي تشنها واشنطن ضد روسيا، يشير إلى نقص واضح في الإجراءات التقييدية المتبقية تحت تصرفنا من الولايات المتحدة ".

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