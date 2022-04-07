رفع علم روسيا وراية النصر في زابوريجيا الأوكرانية

رفع زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين وأمين المجلس العام لحزب روسيا المتحدة، أندريه تورتشاك، العلم الروسي ونسخة من راية النصر على قرية روزوفكا بمنطقة زابوريجيا الأوكرانية.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي”، أظهر مقطع فيديو يثبت فيه بوشلين نسخة من لافتة حمراء للنصر على جدار أحد المباني بدلاً من العلم الأوكراني. وتورتشاك يعلق علم روسيا .

ويلاحظ أن هذا يحدث في قرية روزيفكا، زابوروجي أوبلاست، على بعد حوالي 50 كيلومترًا شمال غرب ماريوبول.

تعيين رئيسً لإدارة ماريوبول الأوكرانية

وبالأمس، عيّن زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، قسطنطين إيفاشينكو رئيسًا لإدارة ماريوبول الأوكرانية، حسبما ذكر مقر الدفاع الإقليمي للجمهورية.

وجاء في نص الوثيقة: "تعيين كونستانتين فلاديميروفيتش إيفاشينكو رئيساً لإدارة مدينة ماريوبول. ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع”.