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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فاتن أمل حربي الحلقة 6.. نيللي كريم في المحكمة مجددا لأخذ حقها

فاتن أمل حربي
فاتن أمل حربي

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل “فاتن أمل حربي” العديد من الأحداث المشوقة.

ذهبت نيللي كريم، للمحكمة مرة أخرى لمواصلة إجراءات اخذها حقها من الفنان شريف سلامة، وتحدثت أمام القاضي مرة اخرى بعد حبسها ٢٤ ساعة، واصرت على رفع القضية.

وبعد انتهاء الجلسة رأت شريفة سلامة، يجلس بالخارج فقامت برش المياه في وجهه وتحركت بالسيارة.

«العربية» تستعرض الولاية التعليمية بفيديو من مسلسل «فاتن أمل حربي»|شاهد

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يذكر أن عرضت فضائية العربية، فيديو بعنوان، "فاتن أمل حربي.. مسلسل يثير قضايا المطلقات".

ويطرح مسلسل "فاتن أمل حربى"، مسألة شائكة تنجم عن الطلاق، وهى  الولاية التعليمية الخاصة بمن يشرف على تعليم الأطفال بعد الطلاق.

ويستعرض مسلسل "فاتن أمل حربى" للفنانة نيللي كريم - والذي يعرض حاليا بدراما رمضان 2022- معاناة المرأة المصرية بعد الطلاق، حيث تناولت حلقاته الأولى قضية تتعرض لها الأم الحاضنة وهي الولاية التعليمية لصغارها من حيث التقديم لهم بإحدى المدارس أو نقلهم أو متابعتهم.

فاتن أمل حربي نيللي كريم شريف سلامة شريفة سلامة فضائية العربية رمضان 2022

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