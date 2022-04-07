الفنادق تمنع نزول السيدات دون محرم..الحقيقة الكاملة لمشهد مسلسل فاتن أمل حربي

أثار مشهد رفض فندق تأجير غرفة للفنانة نيللى كريم فى مسلسل فاتن أمل حربي لانها سيدة اقل من 40 سنة بمفردها بدون زوجها من غير زوجها، تساؤلات كثيرة حول حقيقة رفض نزول السيدات بالفنادق.

والسؤال هنا هل هناك قانون أو قرار أو تعليمات تحظر علي الفنادق والمنشآت السياحية تسكين السيدات بمفردهن ؟



قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية فى تصريح لصدى البلد، إنه لا يوجد قانون أو لائحة بتمنع إقامة السيدات في الفنادق المصرية .

وقد يكون هناك فنادق لديها لوائح داخلية ليس لها علاقة بالسياحة، ولا توجد أى تعليمات من شرطة السياحة أو وزارة السياحة والآثار أو غرفة المنشآت الفندقية بخصوص منع السيدات.

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