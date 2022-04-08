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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وظيفة جديدة للباحثين المصريين بالمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA .. تفاصيل

اكاديميه البحث العلمي
اكاديميه البحث العلمي

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة باحث في النمذجة البيئية للعمل في إطار برنامج التنوع الحيوي والموارد الطبيعية، ووظيفة مهندس برامج بحثية في إطار برنامج الطاقة والمناخ والبيئة، وكل المهام التي يقوم بها المرشح المختار في وظيفة باحث في النمذجة البيئية ستكون في  مقر IIASA  بالنمسا بعقد لمدة عامين مع إمكانية مد فترة العقد فيما بعد.كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار في وظيفة مهندس برامج بحثية ستكون في  مقر IIASA  بالنمسا بعقد لمدة عام مع إمكانية مد فترة العقد فيما بعد.

واوضحت أنه لمزيد من التفاصيل عن كيفية التقديم وشروط الترشيح  والمهام من خلال الرابط التالي:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/iiasa-7/

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وكانت قد اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته فى الشرق الأوسط SESAME أنه يقوم المركز بتنظيم "يوم التراث الثقافي"للترويج عن علوم التراث الثقافي في SESAME (عن بعد) فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

واوضحت أنه يوم التراث الثقافي موجه إلى مسؤولي التراث الثقافي والخبراء والعلماء والمهتمين من السلطات المحلية والإدارات والمؤسسات البحثية ذات الصلة وذلك لزيادة الوعي وإبراز القدرات التجريبية في مركز سيزامى لدراسة وتحليل التراث الثقافي. ويتم التسجيل الكترونيا على الرابط التالى: https://indico.desy.de/event/32776

أكاديمية البحث العلمي المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA وظيفة باحث اخبار التعليم Jobs Education

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