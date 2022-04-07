شاهد .. هروب مستوطنين من موقع حادث إطلاق النار وسط تل أبيب

تداولت عدة حسابات على موقع التغريدات المصغرة تويتر مقاطع فيديو تكشف عن هروب مستوطنين من موقع حادث إطلاق النار وسط تل أبيب، اليوم الخميس، والذي اسفر عن مقتل شخصين وسقوط 8 مصابين اخرين، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وأعلن مسؤول في وزارة الصحة بإسرائيل، مقتل 2 على الأقل وإصابة 8 آخرين في حادث إطلاق النار في وسط تل أبيب، وفقا لما اذاعته فضائية «سكاي نيوز عربية» الإخبارية منذ قليل، في نبأ عاجل.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، باقتحام الشرطة منزلا وسط تل أبيب، كما أعلنت هيئة البث تجدد سماع صوت إطلاق رصاص في تل أبيب، حسبما أفادت فضائية «العربية» في نبأ عاجل.

كما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، بإطلاق نار في مدينة تل أبيب ، وسقوط 5 إصابات على الأقل

وبحسب الشبكة، فإن رجلا أطلق النار على إسرائيليين في أكثر من موقع بشارع وسط تل أبيب، موضحة أن الشرطة تطارد منفذ الهجوم.

من ناحية أخرى، أفاد التلفزيون الإسرائيلي نقلا عن شهود عيان، بوقوع انفجار في موقع إطلاق النار في شارع "ديزنكوف" في تل أبيب.

على مدار الفترة الماضية، شهدت إسرائيل عدة حوادث مشابهة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

