استيلاء مستوطنين إسرائيليين على فندق البترا في القدس المحتلة.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها،احتجاج، ممثلو الطوائف المسيحية في القدس على ما اعتبروه "استيلاء غير قانوني" قامت به جمعية استيطانية على نُزل تمتلكه الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ويديره فلسطينيون.

وقالت الكنيسة إن مستوطنين من جمعية "عطيرت كوهنيم" اقتحموا الأحد وتحت حراسة شرطية فندق البترا ومحل صرافة يقع في نفس المبنى، رغم عدم وجود قرار نهائي بالإخلاء.

ووصف بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث عطيرت كوهنيم بأنها "جماعة متطرفة تمارس أعمالا إجرامية وتتصرف وكأنها فوق القانون".

وقال البطريرك خلال الوقفة الاحتجاجية أمام الفندق "حصلنا على تطمينات ... نحن في منتصف مفاوضات للتوصل إلى حلول مع الحكومة" الإسرائيلية.

وشدد على إخلاء العقار "سيتسبب بعدم الاستقرار والتوتر في وقت يحاول فيه الجميع التهدئة".



