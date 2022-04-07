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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

صدى البلد

أصدرت الكنيسة بيانا بشأن أستشهاد القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس – كرموز بالإسكندرية.

وجاء نص البيان كالاتي : أستشهاد القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس – كرموز بالإسكندرية في حادث إجرامى بشع.

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حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم قام مجرم في منطقة سيدي بشر بطعن القمص ارسانيوس وديد فى الرقبة مما أدى إلى قطع بالشريان الرئيسى وتم القبض على الجانى ونقل القمص ارسانيوس إلى المستشفى العسكرى بسيدى جابر وتمت عدة محاولات لأنعاش القلب ولكن لم يستجب. 

والقمص أرسانيوس وديد وهو من مواليد 1966 وسيم كاهنًا بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995 م.

ونال درجة القمصية في ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ بيد صاحب القداسة البابا تواضروس الثانى..
سنوافيكم بأي تفاصيل أخرى لاحقًا.

الكنيسة القمص أرسانيوس السيدة العذراء كرموز كاهن

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