البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالعباسية

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وشهدت العظة حضور عدد من الآباء الأساقفة والكهنة والراهبان والشمامسة ومجموعة من أبناء الكنيسة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، قد استقبل في وقت سابق اليوم في المقر البابوي بالقاهرة، السفير جوزيف موم مجاك سفير دولة جنوب السودان في مصر، والذي حضر للتعارف على قداسة البابا وتقديم الشكر على المشروعات التنموية التي تقدمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جنوب السودان.

وقدم مجاك الدعوة لقداسة البابا تواضروس الثاني لزيارة جنوب السودان، كما طالبه بالصلاة من أجل شعب جنوب السودان.