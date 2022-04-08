أسامة المندوه: حرب الاستنزاف رسالة لإسرائيل بأن بقائها في سيناء ثمنه باهظ

قال اللواء أسامة المندوه، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر، " أن نكسة يوليو ١٩٦٧ لم تدخل فيها القوات المسلحة حرب لكي نعترف انها هزيمة، وحرب الاستنزاف شملت 3 مراحل هى الصمود، والدفاع النشط، وحرب الاستنزاف .

وأضاف أسامة المندوه، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن حرب الاستنزاف هدفها الأساسي هو توصيل رسالة لإسرائيل أن بقائها في سيناء ثمنه باهظ وحرب الاستنزاف كانت دفعة قوية في رفع المعنويات العسكرية.

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر، ووكيل جهاز المخابرات الأسبق أن نصر 6 أكتوبر 1973، بدأ من يوم 9 يونيو 1967، وأن خطة النصر بدأت بعد النكسة بـ 4 أيام.

