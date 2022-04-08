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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

المدينة الشبابية الرياضية بحي الأسمرات تستقبل وزيرة التضامن الإجتماعي

صدى البلد

استقبلت المدينة الشبابية الرياضية بحي الأسمرات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي في إطار جولة تفقدية للمدينة من خلال برنامج راديو مصر تجولت فيها الوزيرة مع القائمين على المدينة الشبابية الرياضية بحي الأسمرات وعلى رأسهم الأستاذ محمود فوزي رئيس مجلس الأمناء والدكتور أحمد حسن أمين الصندوق والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمدينة.

شهدت الزيارة إعجاب وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج بالبنية التحتية للمدينة الشبابية الرياضية بحي الأسمرات وتفقدت الوزيرة خلال الزيارة كل الملاعب والأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والمجتمعية التي تحتويها المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات.

وخلال الزيارة قام مجلس الأمناء بتوجيه الشكر للوزيرة نيفين القباج التى أشادت بالدور المجتمعي والرياضي التى تقدمه المدينة لكل سكان وأهالي حي الأسمرات من خلال الأنشطة المختلفة التي حققتها المدينة على مدار الفترة الماضية وانتشارها من خلال الدور المجتمعي ومشاركة المرأة المصرية في العديد من الأحداث والمناسبات الرياضية والثقافية والمجتمعية والشباب في مختلف الألعاب.

ومن جانبها حرصت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي على توجيه الشكر والتقدير للسيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حسن اختياره لكتيبة العمل والقائمين على المدينة الشبابية الرياضية بحي الأسمرات ومجلس الأمناء والقيادات الشابة التى تدير المدينة والدور الكبير الذين يقومون به من خلال النظام وإدارة العمل داخل أروقة المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات من حيث الكفاءة والتنظيم والخطط الموضوعة للشباب والنظافة التى تتمتع بها المدينة من خلال الكوادر الشابة المتميزة التي تتمتع بها المدينة الشبابية الرياضية بحي الأسمرات.

جدير بالذكر أن المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات استضافت خلال الفترة الماضية العديد من الأحداث والمناسبات الرياضية والثقافية والمجتمعية منها بطولة الجمهورية للتنس الأرضي وترقي اختبار أحزمة الكاراتية وعيد الطفولة واليوم العالمي لذوي الهمم والمؤتمر العربي الأول للصحة النفسية ومكافحة الإدمان وزيارة وفد وأعضاء الكونجرس الأمريكي للمدينة والملتقى الدولي السنوي الأول للأداء الرياضي والتأهيل البدني وغيرها من الأحداث الرياضية والشبابية والاجتماعية في إطار خطة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاهتمام بالرياضة والرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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