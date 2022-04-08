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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي رضوان رفقة إبراهيم فايق والشرنوبي من الجيم .. شاهد

صدى البلد

شارك الاعلامي رامي رضوان صورة جديدة رفقة الشيف علاء الشربيني، والفنان محمد الشرنوبين والاعلامي الرياضي ابراهيم فايق من الجيم، وذلك عبر حسابه على انستجرام.

وكتب: “مسحة زور بعد المدفع مع الجدعان الحلوين. شوية تمر وسوبيا متدلعة ماركة علاء الشربيني وبعدها هووووب تمرين يهد الحيل🥴 وما شاء الله ولا كان لينا حس في الچيم😂😂”.

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رامي رضوان: برنامج مساء دي إم سي سيتوقف خلال شهر رمضان

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رامي رضوان مهنئا إيمي سمير غانم بعيد ميلادها: "حامي حمى كلاب العالم"

وقال  الإعلامي رامي رضوان، إن برنامجه مساء دي إم سي، سيتوقف خلال شهر رمضان.

وأضاف رامي رضوان، خلال تقديمه برنامج " مساء دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، أن حلقة اليوم ستكون الأخيرة قبل شهر رمضان.

ولفت إلى أنه بنسبة كبيرة سيكون أول أيام شهر رمضان الكريم، يوم  السبت، وأن دار الإفتاء ستعلن غدًا هل سيكون رمضان السبت أو الأحد.

وأشار إلى أن النية مطلوبة قبل صيام شهر رمضان، وكل شخص عليه أن ينوي فى قلبه، أو يتلفظ بها.




 

الاعلامي رامي رضوان رامي رضوان الفنان محمد الشرنوبي صيام شهر رمضان علاء الشربيني برنامج مساء دي إم سي

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