رامي رضوان رفقة إبراهيم فايق والشرنوبي من الجيم .. شاهد

شارك الاعلامي رامي رضوان صورة جديدة رفقة الشيف علاء الشربيني، والفنان محمد الشرنوبين والاعلامي الرياضي ابراهيم فايق من الجيم، وذلك عبر حسابه على انستجرام.

وكتب: “مسحة زور بعد المدفع مع الجدعان الحلوين. شوية تمر وسوبيا متدلعة ماركة علاء الشربيني وبعدها هووووب تمرين يهد الحيل🥴 وما شاء الله ولا كان لينا حس في الچيم😂😂”.

وقال الإعلامي رامي رضوان، إن برنامجه مساء دي إم سي، سيتوقف خلال شهر رمضان.

وأضاف رامي رضوان، خلال تقديمه برنامج " مساء دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، أن حلقة اليوم ستكون الأخيرة قبل شهر رمضان.

ولفت إلى أنه بنسبة كبيرة سيكون أول أيام شهر رمضان الكريم، يوم السبت، وأن دار الإفتاء ستعلن غدًا هل سيكون رمضان السبت أو الأحد.

وأشار إلى أن النية مطلوبة قبل صيام شهر رمضان، وكل شخص عليه أن ينوي فى قلبه، أو يتلفظ بها.







