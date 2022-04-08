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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف الخشاب يستعيد ذكريات مباراة الأهلي والمحلة الملغاة

صدى البلد

استعاد شريف الخشاب، نجم غزل المحلة السابق، شريط ذكرياته حينما كان لاعبا بصفوف الفلاحين، خلال فترة الثمانينات والتي شهدت واحدة من أفضل أجيال المحلة.

وأضاف شريف الخشاب، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن الأجواء قديما كانت أفضل بكثير من الوقت الحالي، حيث كان اللاعبين أكثر ترابطا وانسجاما، خاصة وأن غالبية العناصر التي كانت متواجدة بالمحلة، كانت من أبناء المحافظة.

وقال شريف الخشاب :" من أفضل المباريات التي خضناها، لقاء الأهلي الذي كان في أواخر الثمانينات، وسجلنا هدفا وقبل انتهاء اللقاء احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي وبعدها قام بإلغائها لتتوقف المباراة ثم يطلق الحكم صافرته بعدها، معلنا انتهاء اللقاء.

على جانب آخر، وجه شريف الخشاب رسالة لمعارضي الاتحاد المصري للكرة، قائلا : "اصبروا مش عايزين نزهق الناس، استنوا على اتحاد الكرة 4 سنين".

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