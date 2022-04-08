اليمن .. الجيش يعلن تعرضه لهجوم حوثي جنوب مأرب

أعلن الجيش اليمني، فجر الجمعة، أن مليشيات الحوثي، شنت هجومًا على مواقعه، في جنوب محافظة مأرب، وذلك ضمن سلسلة خروقات حوثية للهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة مؤخرا في البلاد.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية تغريدة على صفحته الرسمية في موقع تويتر، جاء فيها: "‏‎قواتنا تتصدى في الأثناء لعملية هجومية شنتها مليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب".

وعدد إعلام الجيش اليمني، جملة من الخروقات الحوثية للهدنة الأممية المعلنة لمدة شهرين، مشيرا إلى أن الخروقات الحوثية بلغت في يوم الأربعاء فقط 80 خرقا في عدة جبهات.

وأضاف: "‏رصدت قواتنا المسلحة ارتكاب مليشيا الحوثي الإيرانية 80 خرقاً للهدنة المعلنة في يومها الخامس (الأربعاء)، في كافة جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز".

وأشار إلى أن الخروقات "توزعت بين 28 خرقا في جبهات القتال بمحور تعز، و20 خرقا في جبهات القتال غرب حجة، و12 خرقا في جبهات القتال المحيطة بمأرب، و8 خروقات في محوري البرح وحيس بالحديدة، و9 خروقات في جبهات القتال شرق حزم الجوف، و3 خروقات في جبهة كتاف البقع".

من جانبه، نشر المركز الإعلامي للقوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، يوم الخميس، عددا من الخروقات الحوثية للهدنة الأممية في مناطق عدة جنوب الحديدة.

وأعلن الاعلام العسكري للقوات المشتركة اليمنية، تسجيل نحو 23 خرقا للحوثيين في جبهات حيس والتحيتا جنوب الحديدة والبرح غربي تعز خلال يوم الخميس.