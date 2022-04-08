اليمن.. أول تعليق لـ محسن الأحمر بعد عزله من منصب نائب الرئيس

رحب نائب الرئيس اليمني المعفى من منصبه، الفريق أول ركن، علي محسن الأحمر، أمس الخميس، بإعلان تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، وإعفائه من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية.

وعبّر الأحمر، في بيان نشره حسابه الرسمي في موقع تويتر، عن تهانيه وأمانيه "بالتوفيق لرئيس المجلس ونوابه ورئيس الحكومة وأعضائها وقيادة ورجالات المرحلة في إكمال مسيرة النضال وإنجاز المعركة الوطنية حتى استعادة الدولة وإنقاذ وطننا من طموحات المشروع الإيراني التخريبي، والوصول إلى بناء يمنٍ اتحادي يتشارك فيه كل أبناء الشعب اليمني".

وشكر الأحمر الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور هادي، على "جهوده في خدمة الوطن والمواطن وحرصه على أمن اليمن واستقراره ومصلحته العليا".

وأشاد الأحمر، بدور قيادة المملكة العربية السعودية وحكومتها وشعبها "الذين وقفوا إلى جوار اليمن، وقدموا نماذج في الإخاء وحق الجوار، وكانت أياديهم ممدودة لشعبنا في شتى المجالات".

وقال علي محسن الأحمر، في بيانه الوداعي: "إنني في كل المراحل لم أكن إلا منحازاً للشعب والجمهورية مترفعاً عن الثأر لذاتي، أو الانحياز لمصالحي، متسامحاً تجاه كثير من النيل لشخصي، ملتزماً بالقوانين والتوجيهات وحماية المكاسب الوطنية وحراسة الجمهورية والديمقراطية والمصالح العليا".

وتابع: "أيًا كانت أدوارنا التي يحتفظ بها التاريخ، وجهودنا التي بذلناها، فإننا نُسلّم اليوم زمام المبادرة وأملنا أن ينال شعبنا ما يرجوه ويطمح إليه من أمن وسلام واستقرار".

وعيّن هادي، فجر الخميس، رشاد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي وعضوية كل من "سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، عثمان مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج البحسني"، بدرجة نائب.

كما أعلن عن تشكيل "هيئة تشاور ومصالحة" تضم 50 عضوا مساندة للمجلس وفريقا قانونيا وفريقا اقتصاديا مع استمرار ولاية البرلمان وتجديد الثقة لحكومة الكفاءات.

وبحسب بيان الرئاسة اليمنية فإن صلاحيات المجلس الرئاسي تشمل "‏إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية واعتماد سياسة خارجية متوازنة بما يحفظ سياسة الدولة وحدودها".

كما منح مجلس القيادة الرئاسي صلاحيات "تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية واعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية وتعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة".

