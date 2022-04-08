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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الملك: أحمد سامي أحسن مدرب في الدوري.. ومروان حمدي أفضل من شريف

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبد الملك لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة هو المدرب الأفضل في الدوري.

وتابع عبد الملك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، لا يوجد مدافع في الدوري هو الأفضل جميع المستويات متقاربة

وأكمل عبد الملك، إمام عاشور الأفضل في الدوري بخط الوسط، والشناوي أكثر ثباتا في المستوى من محمد أبوجبل.

وعن اللاعب الأفضل في الدوري، يرى عبد الملك أن أحمد سيد زيزو، يبتعد عن أقرب منافسيه في هذا الدوري، بينكما أفضل مهاجم اختار مروان حمدي باعتباره هدافا للدوري الممتاز على حساب محمد شريف.

واختتم عبد الملك:" الثنائي علي معلول وديانج هما الأفصل للأهلي، وغيابهم يؤثر سلبا على الفريق الأحمر".

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