التعليم العالي ..58 عالما يفوزون جوائز الدولة لعام 2021 .. تنظيم الملتقى الأول لشعبة البيئة البحرية .. تجهيز قوافل بيطرية للذهاب الى جنوب سيناء..مصر تشارك في بطولة العالم للجامعات للسباحة

وزير التعليم العالي يعلن جوائز الدولة لعام 2021 .. 58 عالمًا فائزون

مصر تشارك في بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف في إيطاليا

القومي للبحوث يوقع بروتوكول تعاون لتنظيم قوافل بيطرية بـ جنوب سيناء

المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ينظم الملتقى الأول لشعبة البيئة البحرية

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها ، اعلن وزير التعليم العالي جوائز الدولة لعام 2021 حيث فاز بها 58 عالمًا ، وتم تنظيم الملتقى الأول لشعبة البيئة البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

فقد أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 179، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، وجميع أعضاء المجلس، أسماء السادة الفائزين بجوائز الدولة (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، كما أعلن المجلس جوائز المرأة والرواد التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويًا، وبلغ العدد الإجمالي للجوائز 68 جائزة.

وقد بلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 59 جائزة لـ58 عالمًا بإجمالي 5 مليون و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الميداليات الذهبية والفضية والتي تبلغ حوالي 2 مليون جنيه مصرى، هذا بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية، وهي جوائز الرواد والمرأة لعام 2021 بإجمالي مايقرب من مليون و440 ألف جنيه مصرى، حيث مُنحت جوائز الرواد لعدد 4 فائزين ومُنحت أيضاَ جوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لعدد 7 فائزات.

ويُعتبر هذا اليوم من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم، وينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين في مصر، ويعد بمثابة تكريم من الدولة وتقديرًا منها لجهود العلماء في الارتقاء بالوطن.



بينما أعلن المجلس أن المركز القومي للبحوث كان له النصيب الأكبر، حيث حصل على 7 جوائز، وجاءت جامعة المنصورة وجامعة عين شمس في المرتبة الثانية بحصولهما على 6 جوائز، ويليهم جامعة القاهرة التي حصدت 5 جوائز، وجاءت بعد ذلك جامعة أسيوط وحصدت 4 جوائز، ثم يليها جامعة أسوان ومعهد بحوث البترول حيث حصل كل منهم على 3 جوائز، وجاءت بعد ذلك جامعة بنها، وجامعة الإسكندرية، هيئة الطاقة الذرية، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة حلوان، حيث تم حصدت كل منهم على جائزتين.

وتساوت الجامعات والهيئات والمراكز البحثية التالية، جامعة بني سويف، جامعة الأزهر، جامعة هيرتفورد شاير العاصمة، الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الأكاديمية العربية للنقل البحري، جامعة كفر الشيخ، جامعة دمنهور، جامعة الزقازيق، جامعة قناة السويس، جامعة جنوب الوادي، الجامعة البريطانية، جامعة المنيا، والمركز القومي لبحوث الإرشاد والبناء، حيث حصل كل منهم على جائزة واحدة ما بين جوائز للنيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية.



وفاز الدكتور أحمد شقير والدكتور محمود عبد الغفار، بجائزة النيل فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الدولة التقديرية مُنحت لـ 5 فائزين وتم حجب 5 جوائز، وبالنسبة لجوائز الدولة للتفوق، فقد مُنحت لـ 7 فائزين، أما جوائز الدولة التشجيعية وعددها 40 جائزة، فقد منحت هذا العام لـ 44 فائزًا ولم تُحجب أي جائزة، ومُنحت أربعة جوائز مُناصفة.



شارك منتخب مصر للجامعات في بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتي أقيمت بدولة إيطاليا في الفترة من ٣٠ مارس حتى ٣ أبريل الجاري، بمشاركة ٩٠ طالبًا وطالبة من ٥٥ جامعة بـ ١٥ دولة على مستوى العالم.

وتكونت بعثة المنتخب المصري للجامعات تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وضمت البعثة الدكتورة مها الصغير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات رئيسًا للبعثة، والدكتور حازم الروبي مديرًا للبعثة، و محمد سعد إداريًّا للبعثة، وك. أحمد شعبان مدربًا للبعثة، و٨ لاعبات و٦ لاعبين من جامعات مختلفة.

بينما تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، حول تنظيم المركز قوافل طبية بيطرية علاجية وإرشادية، خلال شهري فبراير ومارس 2022، تضم 12 باحثًا برئاسة الدكتور أحمد حجازي، وذلك لمحافظة الفيوم (قريتي الخوجات ودمو)، ومحافظة بني سويف (قرية كوم أبو راضي).

أشار التقرير إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من تلك القوافل بقرى المحافظتين بلغ 502، بينما بلغ عدد الحالات المرضية التي تم تشخيصها وعلاجها (الأمراض الباطنة والتناسلية) 4143 حالة، والحالات التى تم تشخيصها وعلاجها (أمراض الدواجن) 3339 حالة.

وفى سياق متصل، أشار التقرير إلى توقيع المركز القومي للبحوث بروتوكول تعاون مع محافظة جنوب سيناء؛ لتنظيم قوافل علاجية بيطرية، وتنمية الثروة الحيوانية وتحسين أوضاعها.

وبموجب هذا البروتوكول يقوم المركز القومي للبحوث بتنظيم قوافل علاجية بيطرية؛ لتشخيص الأمراض الباطنة والمعدية، وصرف العلاج بالمجان، وتشخيص الأمراض التناسلية التى تؤثر على الخصوبة باستخدام السونار وتقديم العلاج اللازم، وإجراء العمليات الجراحية البسيطة، وعقد دورات تدريبية للسادة الأطباء البيطريين، وعقد دورات إرشادية وتثقيفية؛ لتوعية المواطنين للحد من الأوبئة، وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة فى المجالات ذات الأولوية للتنمية المستدامة، وتحديد البرامج التنفيذية للمشروعات البحثية المشتركة، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لكل طرف.



كما تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، حول تنظيم المعهد الملتقى العلمي الأول لشعبة البيئة البحرية (SFMED 2022) على مدار يومي 15، 16 مارس 2022، وذلك انطلاقًا من دور المعهد في الارتقاء بمنهجية ومنظومة البحث العلمي واهتمام الدولة بربط المخرجات العلمية بأهداف الخطط الإستراتيجية (رؤية مصر 2030)، وشمل الملتقى عرض المخرجات البحثية لسفن أبحاث المعهد "اليرموك والسلسبيل".