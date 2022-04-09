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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حدث في 8 رمضان .. غزوة تبوك والانتصار على الدولة الغزنوية

القرآن الكريم
القرآن الكريم

حدث في اليوم الثامن من رمضان ، يسأل عن هذا الأمر كثير من المسلمين في هذا اليوم الموافق اليوم الثامن من رمضان ، فيكثر البحث عن أبرز الأحداث التي وقعت في اليوم الثامن من رمضان، ونبرزها في السطور التالية.

حدث في اليوم الثامن من رمضان

يعتبر أهم ما حدث فى الثامن من شهر رمضان،هو غزوة تبوك عام 9هـ فى عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وبداية ولاية السلطان السلجوقي "ألب أرسلان"، بعد وفاة عمه السلطان "طغرل بك"، وذلك فى عام 455 هـ.

وفي 8 من رمضان 431 هـ الموافق 23 مايو 1040م، انتصر السلطان السلجوقي طغرل بك على جيش الدولة الغزنوية في معركة دندانكان، واستولي على خراسان، واجبر الغزنويين على الاعتراف بالدولة السلجوقية كأكبر وأقوى دولة في المنطقة.

وفي 8 من رمضان 455 هـ الموافق 4 من سبتمبر 1036م، بداية ولاية السلطان السلجوقي "ألب أرسلان"، بعد وفاة عمه السلطان "طغرل بك" المؤسس الحقيقي لدولة السلاجقة، ويعد ألب أرسلان من كبار رجال التاريخ، وصاحب الانتصار الخالد على الروم في معركة "ملاذ كرد".

وفي الثامن من شهر رمضان 9هـ الموافق 18ديسمبر 630م كانت غزوة تبوك، وعاد الرسول (صلى الله عليه وسلم) من هذه الغزوة في الشهر نفسه، بعد أن أيده الله تعالى فيها تأييدًا كبيرًا.
 

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