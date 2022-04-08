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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليمات جديدة من بنات عين شمس بشأن شهادة تطعيم كورونا

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه على الطالبات اللاتي تواجهن مشاكل فى استخراج شهادة التطعيم الخاصة بلقاح كورونا التوجه إلى مندوب وحدة الأزمات والكوارث بالقسم وإعطاءه جميع البيانات اللازمة: الاسم، الرقم القومى، عدد الجرعات ومواعيد أخذ الجرعة، اسم اللقاح، مكان أخذ اللقاح، على أن يكون بداخل الكلية أو أي مكان تابع للجامعة، بحد أقصى نهايةشهر أبريل. 
 

 

وكانت قد كرمت جامعة الدول العربية الدكتورة عالية أحمد عبد العال أستاذ علم الاجتماع الإعلامى بكلية البنات جامعة عين شمس فى منتدي المرأة العربية للمسؤولية الاجتماعية كأحد النساء المؤثرات في مجال العمل المجتمع .


وتشارك الدكتورة عالية أحمد عبد العال فى العديد من الخدمات المجتمعية المختلفة، بالإضافة إلي كونها المستشار الإعلامي بجمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام بمصر، ونائب رئيس ملتقي المرأه العربيه والإفريقية والمهجر ورئيس وحدة الاستوديو والإعلام بالكلية، ومدير راديو عين شمس، كما تولت مناصب عديدة وأشرفت على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.

 

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