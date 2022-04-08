إخماد حريق في عشة أعلى سطح عقار سكني بطنطا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل في الدفع بقوات الحماية المدنية لإخماد نيران عشه وأخشاب قديمة متهالكة أعلى سطح عقار سكني بقرية سوبر بمركز طنطا بمحافظة الغربية كما تم إخماد نيران الحريق قبل امتدادها إلى المناطق السكنية المجاورة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغًا بوقع نشوب نيران حريق في عقار سكني بقرية شوبر بدائرة مركز طنطا.

كما انتقلت القيادات الأمنية لممارسة دورها فيما تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لموقع الحادث .



كما كشفت التحريات الأمنية أن نشوب حريق في عشة أعلى عقار مكون من 3 طوابق، وتم فرض كردون أمني حول العقار خشية امتداد النيران إلى أسطح العقارات المجاورة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.