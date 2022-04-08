الرقابة المالية: التأمين الطبي يتصدر قطاعات السداد للعملاء خلال يناير الماضي

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ فرع التأمين الطبي على 51% من قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمينات العامة والممتلكات بالسوق خلال يناير 2022، ليتصدر بها فروع التأمين بهذا النشاط خلال هذه الفترة.

أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى حول أداء القطاع المالى غير المصرفي أن فرع السيارات التكميلية جاء في المرتبة الثانية بين فروع التأمين بنسبة 25.23%، ثم فرع تأمين الحوادث والمسئوليات والذي جاء في المركز الثالث بحصة تبلغ 8.90%، وجاء فرع الحريق بالمرتبة الرابعة بنسبة 5.4%.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن فرع تأمين السيارات الاجبارية جاء فى المركز الخامس بين فروع نشاط تأمينات الممتلكات من حيث قيمة التعويضات بنسبة 3.10%، ثم فرع الطيران بنسبة 2.04% ليأتي في المرتبة السادسة من بين فروع تأمينات الممتلكات.



بين تقرير هيئة الرقابة المالية أن فرع التأمين الهندسي جاء بالمرتبة السابعة 1.86% خلال يناير2022،ثم فرع البترول بالمركز الثامن بنسبة 1.08%، واحتل فرع النقل الداخلي المركز التاسع بحصة 1.1%.

تأمين الطيران

بينما جاء فرع تأمين اجسام السفن بالمرتبة العاشرة بحصة تصل إلى 0.52%، يليه فرع تأمين الطيران في المركز الحادي عشر بحصة 0.21% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.