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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

فوبيا مخيفة لـ رانيا يوسف في سقوط كوبري رامز موفي ستار

صدى البلد

حلت الفنانة رانيا يوسف، ضيفة على رامز جلال، في برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».

ودخلت الفنانة رانيا يوسف، في حالة من الرعب والانهيار خلال فقرة مطاردة السيارات، مطالبة وسط صرخاتها المتتالية بإيقاف التصوير.


وانطلق برنامج المقالب « رامز موفي ستار» للفنان رامز جلال، يوم السبت، أول أيام شهر رمضان الكريم، على فضائية « أم بي سي مصر»، ليتم عرض حلقاته بشكل يومي على طوال أيام الشهر.

تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.


 

رامز جلال السيارات رانيا يوسف المملكة العربية السعودية الفنانة رانيا يوسف

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